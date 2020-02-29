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Байден опережает Сандерса на праймериз в Южной Каролине

  • 29.02.2020, 22:05
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Байден опережает Сандерса на праймериз в Южной Каролине
Фото: Getty Images

В США продолжается выбор кандидата в президенты от демократической партии.

В американском штате Южная Каролина, где продолжается голосование на праймериз Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден опережает своих соперников. По опросам в этом штате, где велика доля афро-американского населения, Байден имеет большие шансы на победу, сообщает "Радио Свобода".

Джо Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы, первого чернокожего президента в истории США. В опросах общественного мнения на федеральном уровне Байден следует за сенатором Берни Сандерсом, который представляет крайне левое крыло Демократической партии.

В данный момент преимущество Байдена перед Сандерсом измеряется 12 пунктами и 20 пунктами перед миллиардером и активистом Томом Стейером. Последний стремится сделать себе имя, добившись третьего места на праймериз в Южной Каролине.

Стейер, никогда прежде не занимавший политических должностей, выделил на рекламную кампанию в Южной Каролине $23.6 миллиона долларов.

Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, сенатор Эми Клобушар от штата Миннесота и сенатор Элизабет Уоррен, сенатор Элизабер Уоррен также пытаются добиться наибольшей поддержки в Южной Каролине.

Все участники праймериз в Южной Каролине стараются заручиться наибольшим количеством голосов на первичных партийных собраниях в преддверии главного испытания – "супер-вторника" 3 марта, когда праймериз пройдут в 14 штатах США.


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