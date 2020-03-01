Как владельцу авто выставили незаконный счет за «услугу» 3 1.03.2020, 15:40

Иллюстрационное фото

Mercedes-Benz белоруса посчитали «автохламом».

Необходимость соблюдения норм законодательства - это требования, в равной степени предъявляемые ко всем: и к обычным гражданам, и к чиновникам. Но среди равных, как порой бывает, есть кто-то "равнее"…

Читатель abw.by Егор: "Свой Mercedes-Benz я приобрел исключительно для себя. Для повседневных нужд есть автомобиль попроще и экономичнее. Mercedes приобрел с повреждениями после небольшого ДТП. Заниматься ремонтом решил позже, поэтому и поставил его на стоянку возле подъезда своего дома.

11 декабря 2019 года Mercedes со стоянки исчез. Первая мысль - угнали. Позвонил в 102, а там сообщили, что мой автомобиль забрали на штрафстоянку ООО "Белспецавтоэвакуация". Это показалось мне странным, ведь автомобиль стоял с соблюдением Правил дорожного движения. Ну да ладно, поехал разбираться.

Эвакуация с вопросами

12 декабря, приехав на штрафстоянку, я попросил документы, на основании которых автомобиль был эвакуирован. Каково же было мое удивление - Mercedes признан автохламом, как говорят в народе. В прямом смысле - неэксплуатируемым транспортным средством, о чем и говорилось в документах. У меня был легкий шок. Как автомобиль в таком состоянии можно признать неэксплуатируемым?

Ладно, говорю, отдайте авто назад. Ответ: не отдадим, платите деньги. Причем суммы в течение диалога с сотрудником стоянки менялись, но никакими расчетами не подтверждались. Посетил офис ООО "Белспецавтоэвакуация", где получил тот же ответ: сначала оплата - потом машина.

Скажу так: перед посещением офиса я много прочитал в СМИ о деятельности данной организации, и вот к этой самой их деятельности есть вопросы.

Почитав законодательство, я выяснил, что их позиция в части невыдачи транспортного средства без оплаты противоречит закону, но об этом ниже. Собрав необходимую информацию, я обратился по телефону на горячую линию ГУВД, потом - в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), и там сказали, что проведут проверку, мол, основания для этого есть. Некоторое время подождав, я решил обратиться в прокуратуру, где мне посоветовали направить требование о возврате авто в администрацию района, - именно такие действия законом и предусмотрены. Между делом на дворе уже был февраль 2020 года, все это время с момента эвакуации я пытался добиться соблюдения законности и вернуть свой автомобиль, за каждый день нахождения которого на стоянке "капали" деньги.

Как вам такой автохлам?

Поскольку Егор обратился в редакцию, журналисты изучили предоставленные им документы и попытались понять, на каком основании автомобиль в принципе в неплохом состоянии был признан неэксплуатируемым.

Критерии, определяющие такое состояние, содержатся в указе Лукашенко №348 "О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей эвакуации".

Под неэксплуатируемым транспортным средством понимается транспортное средство, на котором отсутствуют элементы, предусмотренные его конструкцией (стекла салона, колеса, элементы кузова), а равно имеется их деформация либо внешние видимые повреждения, при наличии которых запрещается его участие в дорожном движении и (или) исключается возможность его эксплуатации, а также транспортное средство, которое не эксплуатируется более шести месяцев со дня истечения срока действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и не поддерживается в надлежащем состоянии, допускающем возможность его участия в дорожном движении и (или) эксплуатации (далее - надлежащее состояние)...

Таких критериев, на самом деле немного. Посмотрим, какие из них применили в нашем случае местные чиновники.

Актом осмотра транспортного средства установлено, что авто имеет следующие внешние видимые повреждения, при наличии которых запрещается его участие в дорожном движении и исключается возможность эксплуатации:

- отсутствует задний регистрационный знак и передняя эмблема;

- спущено заднее правое колесо;

- следы повреждения задней части после ДТП.

Ну а в графе "Иные признаки неэксплуатируемости" вообще значится: длительное время не эксплуатируется.

Вернемся к понятию "неэксплуатируемое транспортное средство", определенному указом. Кто-нибудь нашел там признаки, указанные в акте? Отсутствие заднего номерного знака и эмблемы, которая, кстати, на своем месте (на первом фото это хорошо видно), спущенное колесо, хотя на штрафстоянке Mercedes на четырех надутых колесах. Аргумент о том, что авто долгое время не эксплуатируется, который значится как очередной признак "автохлама", вообще не поддается исчислению. Долго - это сколько? Сколько можно автомобилю стоять на стоянке, прежде чем его "утянут", и где это определено? По данной логике новый автомобиль, поставленный на стоянку на длительное время, тоже в итоге станет неэксплуатируемым, а значит, подлежит перемещению на охраняемую спецстоянку. Таких вышеперечисленных признаков неэксплуатируемости автомобиля в президентском указе нет.

Из акта остался один более-менее понятный для восприятия признак - внешние видимые повреждения после ДТП.

Вот те самые повреждения. Все элементы кузова на месте, оптика целая, электрика полностью функционирует, ЛКП заводское, хотя и с повреждениями. Разве это основание для признания автомобиля неэксплуатируемым?

Тут мы обратимся к Правилам дорожного движения. В соответствии с Приложением №4, в котором указаны условия, при которых запрещается эксплуатация автомобиля в дорожном движении, внешние повреждения деталей кузова, должны быть значительными (п.51). Однако повреждения, видимые на фото, вряд ли можно назвать значительными, и уж точно некие серьезные препятствия для участия такого автомобиля в дорожном движении найти трудно. Учитывая состояние автомобиля в целом, объективно трудно признать его неэксплуатируемым. Однако самое интересное в этой истории впереди.

Решение отдать есть, но не отдадим

По рекомендации прокурорского работника Егор отправился прямиком на прием к заместителю главы администрации района с заявлением (требованием) о возврате авто его законному владельцу. В данной части журналисты решили не вдаваться в детали, как и кому высылались (и высылались ли) уведомления о том, чтобы собственник автохлам убрал в течение 30 дней, как того требует указ, ведь автомобиль этот на "транзитах", - Егор такие документы, по его словам, не получал. Речь о другом.

Решением замглавы администрации Егора признали имеющим право получить обратно автомобиль, ООО "Белспецавтоэвакуация" было велено автомобиль вернуть, так как аргументы Егора в части незаконности удержания автомобиля после беседы с юристом были весомыми. Кто-то может прочитать этот документ и сказать, что сначала нужно было заплатить, а потом забрать, но нет, указ обозначает иной порядок возврата транспортного средства.

7. Собственник (владелец) неэксплуатируемого транспортного средства вправе в течение трех месяцев со дня помещения этого транспортного средства на охраняемую стоянку подать в местный исполнительный и распорядительный орган письменное требование о его возврате. Помещенное на охраняемую стоянку неэксплуатируемое транспортное средство возвращается собственнику (владельцу) на основании этого требования. При этом собственник (владелец) неэксплуатируемого транспортного средства обязан возместить затраты, связанные с принудительным перемещением и хранением этого транспортного средства. В случае отказа от их возмещения такие затраты взыскиваются в судебном порядке.

То есть автомобиль возвращается не на основании оплаты, а на основании требования о возврате, а если кто-то платить за хранение отказывается, то, будьте добры, в суд - и там разбирайтесь. Но даже решение замглавы администрации не сразу повлияло на умы отдельных деятелей. "Вот вам счет на оплату, оплачивайте, а потом скатертью дорога", - странная позиция, учитывая решение вышестоящего руководства об обратном.

Простая арифметика, но непростые тарифы

Прибыв на автостоянку с целым пакетом документов и серьезными намерениями, Егор потребовал отдать ему его законное имущество. Но сторожа автостоянки отдавать машину отказались.

Прибывшая по вызову обеих сторон милиция тоже не внесла ясности. А поскольку все заинтересованные и не очень стороны оказались в одном месте, пришлось внести ясность юристу Автобизнеса. Итог - автомобиль возвращен владельцу. Егору вручили на руки документ, по которому он называется должником, обязанным уплатить деньги.

К оплате в пользу ООО "Белспецавтоэвакуация" - 688 белорусских рублей. Детальный расчет в данном документе не произведен, понять, за какое количество дней, по каким тарифам и коэффициентам данная цифра ООО "Белспецавтоэвакуация" выведена, возможности нет. Но, как мы предполагаем, это сумма за хранение автомобиля на стоянке с 11 декабря 2019 года (с момента эвакуации и составления акта), так как непосредственно эвакуацию автомобиля согласно акту осуществляла иная организация.

А теперь берем калькулятор. Журналисты насчитали 99 дней хранения. 688 рублей делим на 99 - получаем 6,95 рубля за день хранения. Но даже если в общую сумму каким-то образом (хотя непонятно как) и "зашита" эвакуация, то по тарифу 63 рубля за одно перемещение общая картина происходящего существенно не изменится.

Карты на стол! И вы удивитесь…

Решением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ООО "Белспецавтоэвакуация" было признано занимающим доминирующее положение на рынке услуг и включено в соответствующий Госреестр таких субъектов. В соответствии с п.9 Постановления МАРТ №20 от 06.04.2018 государственное регулирование цен и тарифов для организаций, занимающих доминирующее положение, осуществляет МАРТ. То есть ООО "Белспецавтоэвакуация" не имеет права самостоятельно устанавливать и применять тарифы в данной сфере услуг - это сфера деятельности МАРТ путем установления фиксированных цен.

Из официального ответа Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 июня 2019 г.:

(НТС - неэксплуатируемые транспортные средства. - Прим. ред.)

Как мы видим, за одни сутки хранения неэксплуатируемого транспортного средства установлена плата в размере 1 рубль 20 копеек. Однако по расчетам из документа ООО "Белспецавтоэвакуация" сутки хранения "стоят" почти в семь раз больше.

Но и это еще не все. С 26 ноября 2018 года ООО "Белспецавтоэвакуация" не осуществляет деятельность по принудительному перемещению и хранению неэксплуатируемых транспортных средств в связи с несогласием с установленными тарифами.

Мало того что в нарушение закона еще как деятельность в этой части осуществляют, так еще и свои незаконные тарифы применяют и счета на оплату автовладельцам выставляют.

(Примечание редакции: особенно внимательные читатели, наверное, заметили помарку в письме МАРТ - регистрация декларируемых тарифов применяется не с 02.05.2019, а с 02.05.2018, и уже после этого с 26.11.2018 ООО "Белспецавтоэвакуация" с тарифами не согласилась.)

Так что не только счета выставлять, но и вообще оказывать услуги по хранению неэксплуатируемых транспортных средств ООО "Белспецавтоэвакуация" не имеет права, пока не задекларирует установленные МАРТ тарифы. Чего пока не произошло.

А дальше что?

Что происходит и кто положит этому конец, ведь на нашей памяти это далеко не первый случай? Кому как не собственнику повлиять на происходящее?

Ну и контролирующим органам, конечно же, в лице Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и других организаций, которых такая "деятельность" может заинтересовать.

Статья 12.4. Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)

1. Нарушение должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка формирования и (или) применения цен (тарифов) - влечет наложение штрафа в размере до сорока базовых величин.

2. Нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, оптовых и (или) торговых надбавок (скидок) - влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.

3. Реализация товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), без экономических расчетов, подтверждающих уровень применяемых цен (тарифов), или с нарушением установленного порядка регистрации цен (тарифов) - влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до десяти процентов стоимости реализованных товаров (работ, услуг).