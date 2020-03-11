Какой будет погода до конца недели 1 11.03.2020, 21:02

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Прогноз погоды по Беларуси на 12 - 14 марта.

12 марта погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе, в дневные часы скажется влияние активного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет Гидромет.

Ночью местами по восточной половине пройдут небольшие дожди, днем на значительной части территории страны прогнозируются дожди. Ветер ожидается западный, юго-западный порывистый, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 0..+5°С, днем +7..+13°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем падать.

13 марта в ночные часы республика еще останется под влиянием атмосферного фронта, отходящего на восток, днем с Балтийского моря начнет поступать неустойчивая и более прохладная воздушная масса. Сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер будет западной четверти порывистый, ночью и утром на большей части, днем преимущественно по северо-востоку республики сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит -1..+5°С, днем +4..+11°С.

14 марта страна окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с северо-запада Европы, вслед за которой начнет поступать холодная воздушная масса. Похолодает. Временами будет идти снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер ожидается западный, северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -2..+4°С, по юго-востоку будет до +6°С, ночью при прояснениях ожидается понижение до -4°С.