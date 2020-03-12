В пятницу в Беларуси ожидается до +6 градусов 3 12.03.2020, 18:41

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Будет ветрено.

На территории Беларуси 13 марта немного потеплеет, но сохранится ветреная погода, в некоторых регионах пройдет мокрый снег с дождем, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды».

В Минске 13 марта прогнозируется переменная облачность, осадки не ожидаются, ветер южного направления порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем составит +3… +5 °C.

На территории страны ожидается облачная погода. В Бресте и Гродно в дневное время прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь и сильный ветер — до 12–14 м/с. В Витебске, Могилеве и Гомеле осадки маловероятны, но будет ветрено. Температура воздуха днем составит: в Витебске +1… +3 °C, в Могилеве +2… +4 °C, в Гомеле +3… +5 °C, в Гродно и Бресте +4… +6 °C.