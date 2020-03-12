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В Солнечной системе нашли больше сотни планет

  • 12.03.2020, 22:04
В Солнечной системе нашли больше сотни планет
Фото: NASA / Globallookpress.com

Выявлены 316 малых планет, 139 из которых ранее были неизвестны.

Астрономы нашли в Солнечной системе больше сотни новых малых планет в рамках проекта по картированию крупномасштабных структур Вселенной и изучения темной энергии Dark Energy Survey. Об этом сообщает издание Science Alert, передает lenta.ru.

Исследователи в течение пяти лет (август 2013 — январь 2019 года) собирали данные об источниках инфракрасного излучения в небе южного полушария Земли, в том числе сверхновых и галактических скоплений. Высокая точность и большое поле обзора оказались полезными для регистрации транснептуновых объектов (ТНО) — небесных тел Солнечной системы, располагающихся дальше орбиты Нептуна (в 30 раз дальше Земли от Солнца).

Ученые проанализировали семь миллиардов точек, которые выделяются на фоне шума в данных, чтобы проверить их как кандидатов на роль ТНО. Они исключили те объекты, которые не перемещались, то есть не могли являться малыми планетами. В предварительный список вошли четыре сотни кандидатов. После повторного анализа окончательно были выявлены 316 малых планет, 139 из которых ранее были неизвестны. Почти все они находились на расстоянии 30-90 астрономических единиц, а семь из них — на расстоянии 150 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Солнца до Земли).


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