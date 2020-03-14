закрыть
14 марта 2020, суббота, 14:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

«Лебединое озеро» по-китайски

  • Лев Рубинштейн, «МБХ медиа»
  • 14.03.2020, 13:36
  • 1,278
«Лебединое озеро» по-китайски
ЛЕВ РУБИНШТЕЙН

Неразрешимая, казалось бы, загадка.

В наши дни по вполне понятным причинам кто только не вспоминает о необычайно важной и славной страничке в истории нашей отечественной культуры. Страничка эта называется «Болдинская осень».

Я в эти дни постоянно вижу перед собой призрак обобщенной школьной учительницы с указкой в руке, говорящей со специальной, профессионально обусловленной задушевной интонацией: «Представьте себе, ребята: холера, карантин, невеста в Москве…»

И ребята, конечно же, легко представляют себе и холеру, и карантин. Не говоря уже о невесте в Москве.

Кто только не вспоминает теперь о старинной европейской чуме, вдохновившей Пушкина в дни пленившего его холерного карантина, в дни его принудительной «самоизоляции» на одну из его Маленьких трагедий.

Кто только не цитирует, взбадривая друг друга и самих себя перед лицом чего-то непонятного, странного, в полном соответствии с умственно-эмоциональными нравами постмодернистской эпохи опасного и веселого одновременно:

Зажжем огни, нальем бокалы,

Утопим весело умы

И, заварив пиры да балы,

Восславим царствие Чумы.

Вот и мы — тоже. Зажжем, нальем, утопим, восславим…

Вот и нам все время хочется быть легкомысленными, нам хочется шутить и веселиться. Нам хочется, тесно прижавшись друг к другу, под ненадежным дырявым навесом спрятаться от проливного информационного ливня.

Из бурных и мутных информационных потоков вылавливаются время от времени костлявые, малопригодные для употребления рыбешки, вызывающие лишь короткие, эфемерные ни к чему не пригодные и ни к чему не обязывающие ассоциации.

Так, например, когда мой взгляд, — не помню, да и не важно в каком контексте, — прихотливо упал на словосочетание «зять Мишустина», мне не пришло в голову ничего кроме того, что это, в общем-то, типичное название для какого-нибудь дореволюционного русского водевиля.

Нас особенно развлекают, нас отвлекают от сомнений и тягостных раздумий и даже по-своему утешают разные дикие новости с отчетливыми признаками черного юмора.

Вот я читаю вдруг такое:

«Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала».

Тут, видимо, надо бы сказать «Вечная память безвинной жертве». Ну, говорю, мне не жалко.

Ну, а на фоне массовой корона-истерии наших дней не может оставить нас вполне равнодушными горестная весть о том, что «семь человек в Иране умерли от употребления метилового спирта для защиты от коронавируса».

Впрочем, такое свойство нашего выборочного внимания проявляет себя не только в условиях информационного душа Шарко.

Я вспоминаю одно лето самого начала двухтысячных.

Это лето запомнилось мне не только беспримерной жарой, но и отчетливым информационным дефицитом — не то что сейчас.

Ну, просто ничего почему-то не происходило в то лето. Как-то совсем. И лишь к концу августа где-то все-таки что-то взорвалось. Но это лишь в конце. А до этого — ну, ничего.

А газетам о чем-то же надо писать!

И вот все буквально газеты и еженедельные журналы на этом унылом безрыбье набросились на несчастную Воронежскую область, где, — если опять же верить газетам — в это безновостное лето имело место массовое отравление грибами.

Вот об этом все и писали. И о том писали, что городские больницы переполнены отравленными. И о том, что число умерших от отравления превысило… ну, что-то, в общем, оно превысило. О том, что были специально мобилизованы войска местного гарнизона, которые охраняли входы и выходы в лес и из леса и никого туда не впускали.

Из разнообразных макабрических сюжетов выделялся один, героем которого стал некий местный житель, по профессии врач. То обстоятельство, что был он именно врачом, а не, скажем, заведующим химчисткой или водителем автобуса, указывалось не просто так, ради репортерской «человечинки», не просто ради «оживляжа». Это обстоятельство во всей этой истории играло вполне сущностную роль.

В общем, этот самый врач, несмотря ни на что, был настолько одержим непреодолимой страстью к грибам, что сумел в обход строгих кордонов проникнуть в лесную чащу, набрать полную корзину грибов и какими-то партизанскими тропами благополучно вернуться домой.

Дома он, конечно же, нажарил этих грибов с картошечкой, поел их с отменным аппетитом и той же ночью по скорой попал в реанимацию.

Попал он туда, судя по всему, вовремя. Потому что после всяких энергичных промываний и прочих очистительных процедур, он не только остался жив, но довольно скоро и на собственных ногах вернулся домой.

А дальше, пожалуй, самое интересное.

Этот недоотравленный медицинский работник, придя домой, вошел в кухню, открыл холодильник и обнаружил в нем остатки позавчерашнего не вполне удавшегося пиршества.

Что было дальше, уже понятно? Все правильно — он вынул эти грибочки из холодильника, разогрел их с маслицем на сковородке и не без удовольствия, последнего, увы, удовольствия в своей жизни, съел их.

Жил он один, близких родственников не имел, поэтому соседям и коллегам пришлось собирать деньги на похороны.

Да, не только в условиях бурных информационных потоков мы бессознательно ищем и иногда находим различные утешительные свидетельства того, что мы с вами еще не самые отпетые идиоты на белом свете.

Но именно в таких условиях наш жадный интерес к этой стороне дела как-то особенно интенсивен.

А тут еще и сны. А слухи? А праздные размышления?

Или, допустим, какие-то странные, совершенно не объяснимые, ни к каким текущим, грозным или забавным, событиям не имеющие отношения, но при этом непреодолимые потребности иногда овладевают человеком в такие дни.

Ну, например.

Почему-то именно в один из совсем недавних дней мне приспичило узнать, как по-китайски пишется «Лебединое озеро». Вот просто совсем не понятно, почему вдруг.

Оказалось — если верить гугл-переводчику — пишется оно так:

天鵝湖

И что мне, спрашивается, с этим знанием делать?

Почему именно по-китайски, объяснить еще, может быть, кое-как удастся. Ну, как же — все же родина коронавируса, загадочной напасти, если еще не объединившей вполне, то безусловно способствующей братскому объединению всего человечества вокруг совместной борьбы против указанной напасти.

А вот при чем тут «Лебединое озеро»?

Неразрешимая, казалось бы, загадка. Казалось бы, неразрешимая…

Лев Рубинштейн, «МБХ медиа»


популярное за неделю

Мнение

Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды Алесь Круткін
Власть с пустой канистрой
Власть с пустой канистрой Владимир Халип
Колхозные дезинфекторы
Колхозные дезинфекторы Ирина Халип
Спасти жизни людей!
Спасти жизни людей! Николай Статкевич