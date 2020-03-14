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В Польше подтверждены 25 новых случаев коронавируса

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  • 14.03.2020, 17:59
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В Польше подтверждены 25 новых случаев коронавируса
Фото: Getty Images

Общее число заразившихся — 93 человека.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 25 новых случаях коронавируса. В общей сложности количество пациентов в стране увеличилось до 93. Два человека умерли, сообщает tvn24.pl.

«У нас есть 9 новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных положительными лабораторными тестами», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Польши в Twitter. Подтвержденные случаи касаются 2 человек из Варшавы, одного из Познани, одного из Люблина и пяти из Лодзи.

«Общее количество людей, зараженных коронавирусом: 93/2 (все положительные случаи / включая умерших людей)», - добавили в министерстве.

Также сообщается, что было проведено 4414 тестов, «что означает, что за последние 24 часа было проведено более 1,5 тысячи тестов».


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