Меркель призвала немцев максимально ограничить социальные контакты 14.03.2020, 22:57

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Это поможет защитить людей, которые находятся в зоне риска.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в связи с пандемией коронавируса обратилась к жителям Германии с призывом защитить людей, входящих в группы риска, насколько это возможно. Разработка вакцин и лекарств займет время, заявила Меркель в субботу, 14 марта, в еженедельном видеообращении, а до тех пор важно максимально ограничить социальные контакты "везде и насколько это возможно", пишет "Немецкая волна".

"Каждый из нас может своим личным поведением способствовать замедлению темпов заражения людей таким образом, чтобы не перегружать нашу систему здравоохранения", - заявила Меркель. Она призвала жителей страны отказаться от мероприятий, которые можно отменить, и ограничиться общением в кругу семьи. "Тем самым мы совершенно конкретным образом сможем помочь людям и проявить солидарность с обществом", - отметила канцлер.

Меркель: ФРГ смягчит экономические последствия от пандемии коронавируса

Ангела Меркель добавила, что правительство Германии принимает меры по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. Она напомнила, что в целях поддержки экономики во время распространения SARS-CoV-2 бундестаг в ускоренном режиме принял закон о введении оплаты за неполный рабочий день, позволяющий предприятиям использовать эту модель оплаты при отсутствии на рабочем месте 10 процентов персонала. Действующее законодательство предусматривает ее применение, когда отсутствует каждый третий сотрудник. Кроме того, компаниям возместят их взносы в фонды социального обеспечения.

Канцлер ФРГ также отметила, что в целях борьбы с коронавирусом в правительстве была сформирована специальная комиссия, а также кризисный комитет министерств здравоохранения и внутренних дел. Германия тесно сотрудничает с другими европейскими государствами, заверила Меркель. Все политические меры, по ее словам, будут приниматься в соответствии с рекомендациями немецких экспертов.