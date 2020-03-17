«С вирусом борются, протирая поверхности обычной влажной тряпкой» 17.03.2020, 11:07

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Белорус рассказал шокирующую историю из бресткой школы.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя из Бреста:

- Несмотря на информацию Министерства образования Беларуси об усилении санитарно-профилактических мер в учреждениях образования, изменения произошли далеко не во всех школах. В частности, в средней школе №10 Бреста ситуация сложилась просто удручающая, если не сказать преступная. Жидкое мыло было только в дозаторах, находящихся над умывальниками около пищеблока. В санузлах дозаторы пустые. С вирусом борются протирая поверхности, дверные и оконные ручки обычной влажной тряпкой. Понятное дело, что антисептики в учреждении отсутствуют в принципе.

Возникает закономерный вопрос: куда смотрит администрация школы и в частности замдиректора по АХР? Обеспечение школы моющими и дезсредствами - ее прямая обязанность. Да и бездействие директора, которая отвечает за жизнь и здоровье коллектива и учащихся, по меньшей мере немного удивляет.