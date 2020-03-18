«Купил машину по расписке — а в итоге ее пришлось вернуть» 24 18.03.2020, 10:17

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Иллюстрационное фото

Поучительная история от белорусского водителя.

Когда делаешь что-то на свой страх и риск, понимая, что существует более правильный подход к вопросу, будь готов пожинать плоды своего безрассудства, пишет издание abw.by.

"В голосе были слышны нотки напряжения и недовольства"

Егор: "В апреле 2017 года я решил купить своей супруге автомобиль. Так как она только что сдала на "права", то хотел ограничиться простым и дешевым вариантом - Ford Escort 1997 года выпуска в аварийном состоянии, который я нашел по объявлению в интернете. С девушкой-продавцом мы решили, что пока оформим продажу автомобиля распиской, а когда я его отремонтирую, то переоформим все в МРЭО ГАИ. В расписке продавец так и указала: "Я, ФИО, продала автомобиль такому-то, оплату получила в полном объеме".

Ремонт машины затягивался, а когда я все же довел его до приличного состояния, то моей супруге автомобиль не понравился, мол, неудобно ей в нем, и все тут. "Продавай", - говорит. Так и быть, тем более что мой сосед как раз "положил глаз" на автомобиль. По объявлениям нашел предложение о переоформлении автомобиля с выездом на дом. Приехал молодой человек, выписал счет-справку от имени комиссионного автомагазина, и мы ударили по рукам.

Практически через год девушка-продавец позвонила мне и сообщила, что ей по почте пришло постановление об оплате штрафа за превышение скорости. Поскольку собственник автомобиля по документам она, соответственно ей и пришел документ за лихачество моего соседа. С ним-то я провел профилактическую беседу, он этот штраф оплатил самостоятельно, о чем я и доложил собственнику авто по телефону, но в голосе девушки все равно были слышны нотки недовольства данным обстоятельством.

Каково же было мое удивление, когда в своем почтовом ящике я обнаружил исковое заявление. Оно так и называлось: об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Оказывается, данная девушка решила, поскольку автомобиль по документам принадлежит ей, вернуть его себе. По документам он ее, я не спорю, но деньги за автомобиль она получила, о чем и указала в расписке, тем более слово "продала" в этом документе фигурировало недвусмысленно.

"Аппетиты росли не по дням, а по часам»

В суде собралась вся "честная компания": девушка-продавец, я, мой сосед, который привел в суд еще и представителя автохауса, выписавшего счет-справку. Из содержания иска следовало, что девушка продала мне автомобиль, но я, пообещав переоформить сделку официально, обманул ее и этого не сделал. Так как она к этому времени родила ребенка, то у нее не было времени заниматься данными вопросами, а тут штраф пришел, мол, нервы, стресс и все такое. Отдайте все назад, короче.

В процессе судебного разбирательства истица уточнила исковые требования: теперь она просила суд не истребовать имущество из чужого незаконного владения, а признать сделку по продаже автомобиля посредством расписки недействительной. Но в итоге все равно она требовала автомобиль, документы на него и ключи вернуть, а также взыскать с меня уплаченную ею госпошлину за подачу иска и, что повергло меня в шок, деньги в размере 800 рублей за пользование ее автомобилем. Аппетиты росли не по дням, а по часам, призвать истицу к "голосу разума" мне не удалось.

В общем, суд я проиграл. Было решено признать сделку ничтожной и взыскать с меня госпошлину. Иные требования, такие как взыскать с меня еще и плату за пользование автомобилем, удовлетворены не были. Вот к чему привела покупка автомобиля по расписке. Это сейчас я понимаю, что просто лень сыграла свою роль, до ГАИ мы так тогда и не дошли, хотя могли бы. По факту же автомобиль нужно девушке вернуть. Проблемы возникли, как говорится, на ровном месте и по своей же вине".

А как надо было?

Для начала мы разъясним решение суда в части признания договора купли-продажи ничтожным. Суд признал сделку недействительной, поскольку она не соответствовала требованиям законодательства.

Статья 169 Гражданского кодекса

Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

При этом в соответствии со ст.168 ГК при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке. То есть Егор должен возвратить продавцу автомобиль, а она обязана вернуть ему полученные ею деньги за этот автомобиль. Но тут есть одно но: покупал Егор авто в аварийном состоянии и вкладывался финансово в ремонт, а отдать придется как есть, в исправном состоянии. Как Егор будет разбираться с соседом, который ему также заплатил за этот же автомобиль, - это предмет их совместных переговоров.

Теперь ответим на вопрос: почему суд признал продажу автомобиля по расписке сделкой, не соответствующей требованиям законодательства? В соответствии со ст.224 Гражданского кодекса, если договор об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации, то право собственности у приобретателя возникает с момента регистрации такой сделки.

В соответствии с указом №504 на территории нашей страны сделки по отчуждению транспортных средств надлежит осуществлять в письменной форме посредством заключения договора купли-продажи. Договор этот вступает в силу только с момента его регистрации (п.1.2 указа). Дальше уже постановление Совмина №1459 говорит о том, что регистрация осуществляется путем проставления на каждом экземпляре договора печати регистрационного подразделения с изображением государственного герба РБ.

Все на самом деле проще некуда. Знание этих простых основ при купле-продаже автомобилей позволит избежать неприятных моментов впоследствии и, что важно, сохранить свои деньги.