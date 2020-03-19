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В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

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  • 19.03.2020, 10:42
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В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Политик призвал американцев серьезно относится к пандемии.

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Как заявили в пресс-службе конгрессмена, в субботу вечером у Диас-Баларта ухудшилось самочувствие: у него появились сильный жар и головная боль. Он сдал тест на коронавирус и спустя какое-то время получил положительный результат.

Диас-Баларт на своей странице в Twitter написал, что сейчас чувствует себя уже намного лучше. Он призвал американцев серьезно относится к пандемии коронавируса. «Важно, чтобы мы все следовали инструкциям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), чтобы избежать этого заболевания и его распространения в максимально возможной степени», — заявил конгрессмен.

17 марта в Западной Вирджинии выявили первый случай заражения коронавирусом. Таким образом заболевание охватило все североамериканские штаты.

По данным университета Джона Хопкинса, в США заболели уже 7769 человек. 118 заболевших умерли от вызванных вирусом осложнений. Еще 106 пациентов выздоровели. Больше всего случаев заражения произошло в Нью-Йорке, северо-западном штате Вашингтон и в Калифорнии.


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