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В Италии планируют продлить карантин после 3 апреля

  • 19.03.2020, 16:15
В Италии планируют продлить карантин после 3 апреля

Всего в стране инфицировано 35 тысяч 713 человек.

Правительство Италии намерено продлить карантин, введенный по всей стране, срок которого истекает 3 апреля, сообщает "Немецкая волна".

По словам премьер-министра Джузеппе Конте, такое решение неизбежно. Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 475 до 2978 человек. Всего в стране инфицировано 35 тысяч 713 человек.

В мире по-прежнему растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени, число заразившихся в 175 странах и территориях уже превысило 219 тысяч, от последствий заболевания скончались почти 9 тысяч человек, выздоровели свыше 85 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия.


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