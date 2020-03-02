Восемь специй для высокого иммунитета и низкого холестерина 2.03.2020, 15:41

2,865

Начать можно с самых простых.

Как повлиять на состояние здоровья, в том числе иммунитета? Одним из шагов к новой системе заботы о себе может стать использование специй, пишет РБК.

Черный перец

Начнем с самого простого. От того, что эта приправа есть практически на каждой кухне, ее полезные свойства не снижаются. В черном перце множество антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами, а значит, снижают уровень воспалительных и других опасных процессов в организме. При этом смолотые только что свежие зерна полезнее, чем выветрившаяся за годы «пыль».

Имбирь

Все самое полезное содержится в свежем имбире и его соке, который можно использовать, например, в заправках для салатов или напитках. В этой форме имбирь отлично ускоряет обмен веществ и питает организм витаминами A, С, B1, B2, магнием, фосфором, железом, кальцием, цинком и калием. Хотя часть витаминов разрушается при термической обработке, имбирь будет полезен в форме чая или другого теплого напитка — он успокоит желудок и снизит тошноту. Имбирь также может пригодиться в качестве приправы для супа или рагу. Держите корень имбиря под рукой так же, как лук с чесноком — продается он практически везде и хранится долго.

Корица

Эта специя снижает уровень холестерина, сахара и триглицеридов (жиров) в крови и часто выступает основным компонентом натуропатических таблеток. Пробуйте добавлять корицу не только в сладкое, но и в горячие блюда из овощей (запеченный картофель, тушеную капусту, жареную брокколи). Корица выручит, когда не хочется добавлять сахар, но есть желание придать блюду настроение десерта: ее аромат заставит рецепторы ощущать сладковатый привкус. Она также отлично подойдет для греческого йогурта, пудингов из круп и утренних каш. Кроме всего прочего, корица влияет на выделение гормонов счастья и поднимает настроение.

Куркума

За последнее время эта специя стала одним из ЗОЖ-трендов. На основе куркумы готовят веганский бескофеиновый латте (он же «золотое молоко»), ее добавляют в смузи и домашние маски для лица. Основной полезный компонент — куркумин. Он укрепляет иммунитет и улучшает когнитивные функции.

Мускатный орех

Еще одно средство для снижения воспалительных процессов в организме и повышения защитных функций. Хорош в десертах, запеканках и теплых напитках. Из неожиданных эффектов: мускатный орех помогает бороться с налетом на зубах и защищает от кариеса.

Тмин

Во многом иммунитет и правильный обмен веществ зависят от правильной работы пищеварительной системы. И тмин с его положительным (в первую очередь, успокаивающим) влиянием на желудок и кишечник оказывается очень кстати. На кухне тмин традиционно используют в жирных мясных блюдах. В поиске более здоровых вариантов присмотритесь к индийским рецептам, где тмин часто используют в виде одного из компонентов карри.

Орегано

Кажется почти что забавой для ужина в итальянском стиле, в то время как орегано на самом деле — действенное антибактериальное средство, которое поможет противостоять воспалениям в сезон простуд. Суп с орегано хорош при желудочном гриппе, когда надо успокоить пищеварительную систему.

Кайенский перец

Лучший вариант — держать в холодильнике охапку свежих перцев, но в виде сухой приправы острый перец также хорош. Кроме известных антибактериальных и противовоспалительных качеств, кайенский перец обладает способностью снижать боль: в этом помогает органическое соединение капсаицин.