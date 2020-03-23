Капитализация компании Apple упала ниже $1 триллиона 1 23.03.2020, 17:59

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Это произошло из-за панических распродаж на фондовом рынке.

Капитализация производителя iPhone опустилась ниже $1 трлн, до $953,85 млрд. Акции компании подешевели из-за паники в связи с пандемией коронавируса.

Акции Apple упали на открытии торгов почти на 3,5%. Стоимость бумаг Apple сегодня в течение торгов опускалась до минимума $218 за штуку, передает РБК.

Участников рынка сильно беспокоят проблемы с розничной торговлей, потери производства, ограничения на поездки и массовые карантинные меры. К тому же инвесторы ожидают ухудшения финансовых показателей Apple на новости о том, что он закрыл розничные магазины по всему миру.

Apple стала первой американской компанией, которая достигла рубежа в $1 трлн, создав элитный «клуб триллионщиков». Это произошло 2 августе 2018 года. C тех пор она еще два раза падала ниже заветного рубежа и возвращалась вновь. В январе 2019 года Apple подешевела после того, как предупредила о возможном снижении выручки и вновь превысила $1 трлн лишь в мае 2019 года. Третий раз это случилось в сентябре 2019 года.

В элитный клуб вместе с Apple вошли Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Microsoft.

Эксперты ожидают, что Apple в течение года вернется в команду триллионщиков. По прогнозу Morgan Stanley, за это время акции компании подорожают до $328 за штуку.

Консенсус Refinitiv рекомендует покупать бумаги производителя смартфонов. Профильные аналитики, опрошенные сервисом, в среднем считают, что на горизонте года акции Apple подорожают на 44%, до $319,15.