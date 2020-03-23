закрыть
23 марта 2020, понедельник, 19:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Капитализация компании Apple упала ниже $1 триллиона

1
  • 23.03.2020, 17:59
Капитализация компании Apple упала ниже $1 триллиона
Фото: Reuters

Это произошло из-за панических распродаж на фондовом рынке.

Капитализация производителя iPhone опустилась ниже $1 трлн, до $953,85 млрд. Акции компании подешевели из-за паники в связи с пандемией коронавируса.

Акции Apple упали на открытии торгов почти на 3,5%. Стоимость бумаг Apple сегодня в течение торгов опускалась до минимума $218 за штуку, передает РБК.

Участников рынка сильно беспокоят проблемы с розничной торговлей, потери производства, ограничения на поездки и массовые карантинные меры. К тому же инвесторы ожидают ухудшения финансовых показателей Apple на новости о том, что он закрыл розничные магазины по всему миру.

Apple стала первой американской компанией, которая достигла рубежа в $1 трлн, создав элитный «клуб триллионщиков». Это произошло 2 августе 2018 года. C тех пор она еще два раза падала ниже заветного рубежа и возвращалась вновь. В январе 2019 года Apple подешевела после того, как предупредила о возможном снижении выручки и вновь превысила $1 трлн лишь в мае 2019 года. Третий раз это случилось в сентябре 2019 года.

В элитный клуб вместе с Apple вошли Amazon, Alphabet (материнская компания Google) и Microsoft.

Эксперты ожидают, что Apple в течение года вернется в команду триллионщиков. По прогнозу Morgan Stanley, за это время акции компании подорожают до $328 за штуку.

Консенсус Refinitiv рекомендует покупать бумаги производителя смартфонов. Профильные аналитики, опрошенные сервисом, в среднем считают, что на горизонте года акции Apple подорожают на 44%, до $319,15.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина