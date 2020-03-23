«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Беларуси 16 23.03.2020, 18:10

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Компания будет поставлять нефть на тех условиях, которые сама же ранее предлагала.

Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Беларусь на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель, передает РБК.

«Компания подтверждает, что решение о возобновлении поставок в Беларусь принято именно на тех условиях, которые мы предлагали белорусской стороне, то есть с премией $5 за тонну», — сказал он.

Ранее в понедельник агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил журналистам, что график поставок российской нефти в Беларусь еще не согласован. «Пока нет. Идет период планирования», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).