В Беларуси возникли сложности с поставками риса и гречки из РФ 1 24.03.2020, 23:04

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иллюстрационное Фото: pixabay.com

Россия с 20 марта на 10 дней ввела временный запрет на экспорт всех видов круп.

В этом ведомстве данную информацию tut.by не подтвердили и не опровергли. А сегодня ближе к концу дня появилось сообщение об отмене запрета на экспорт круп. Тем не менее торговые сети и импортер круп рассказали, что трудности с поставками пока сохраняются, но они надеются, что в ближайшее время вопрос разрешится.

Почему возникли вопросы с поставками

Российские издания со ссылкой на решение Россельхознадзора сообщили накануне, что с 20 марта из России временно запрещено экспортировать все виды круп. Запрет введен на десять дней — до особых указаний рабочей группы Госсовета по противодействию распространению на территории России коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Федеральной таможенной службе России к 25 марта разработать предложения по ограничению экспорта различных товаров, учитывая объемы их производства в РФ и их запасов.

Однако сегодня запрет на экспорт круп в России отменили, сообщает Интерфакс со ссылкой на решение Россельхознадзора.

Что говорит торговля

Тем временем торговые сети и импортеры круп, в том числе риса и гречки, сообщают, что испытывают трудности с их поставками из РФ.

— Россия с прошлой пятницы не пропустила ни одной машины по крупе и муке через границу. Хорошо, что мы заранее позаботились о запасах — их хватит на 20 дней. Также сделаны заказы еще на 2 месяца вперед. Сейчас ждем подтверждения поставщиков. Ситуация более-менее одинаковая для всех ритейлеров, — рассказали на условиях анонимности представители одной из торговых сетей.

Нехватки риса или гречки сегодня в минских магазинах мы не заметили. В одной из торговых сетей в продаже было 7 видов риса, гречки чуть меньше. На российский приходится меньше половины, остальной — из Пакистана, Индии, Китая, Вьетнама. Цены — от 1,61 до 8,79 рубля за килограмм в зависимости от производителя.

Но нужно учитывать, что сейчас крупы продаются из старых запасов. Один из поставщиков бакалеи в нашу страну рассказал, что рис независимо от страны происхождения обычно поставляется через Россию. Сейчас в наличии есть остатки, а заказанные партии в марте вряд ли поступят — ориентировочно в апреле. При этом с гречкой — она в основном из России — ситуация получше, этой крупы в наличии больше, чем риса.

В Ассоциации розничных сетей рассказали, что проблемы с поставками круп из России существуют, но сейчас эта организация, торговые сети, импортеры думают над тем, как решить вопрос. К решению вопроса привлекли и власти.

— Сегодня с поставками круп из России есть вопросы, но у торговых сетей имеется запас круп на срок от 7 до 14 дней, в некоторых случаях — до 20 дней. По отдельным позициям этот показатель может отличаться, но ниже 7 дней не опускается, — рассказала исполнительный директор «Ассоциации розничных сетей» Наталья Шаблинская. — Вопрос с поставками круп доведен до сведения профильных ведомств. Кроме того, торговые сети ведут переговоры с поставщиками, рассматривают возможность альтернативных поставок. Вопрос в ближайшее время будет решен.

Напомним, в Беларуси рис входит в число товаров, на которые устанавливаются предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой) к отпускным ценам производителей и импортеров. В случае с белым шлифованным рисом торговая надбавка не может превышать 30%.

По данным МАРТ, в 2019 году в розничном товарообороте организаций торговли на импортную гречку приходилось 72,6% от всей этой крупы.

Минсельхозпрод — про потребности внутреннего рынка

Тем временем в Минсельхозпроде рассказывают, что «в Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в мясной, молочной и мукомольно-крупяной продукции».

— В целях обеспечения возросшего спроса внутреннего рынка республики социально значимыми товарами организациями хлебопродуктов увеличен объем производства крупяной продукции за январь-февраль 2020 года на 15%, или на 1,2 тыс. тонн до 9 тыс. тонн, — отмечают в ведомстве. — По состоянию на 24 марта 2020 года наличие мукомольно-крупяной продукции в организациях хлебопродуктов и зерновых для их производства достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до нового урожая 2020 года.

Оперативно рассказать более подробно про обеспеченность гречкой, а также рисом в Минсельхозпроде не смогли, специалисты были заняты другими вопросами.

Добавим, что рис мы не производим, импортируем, поэтому трудности при его поставках для нашей страны более заметны, чем других круп, которые мы производим. Но ситуация с поставками круп из России, стоит полагать, должна в скором времени наладиться, если учитывать отмену временного запрета на экспорт со стороны Россельхознадзора.