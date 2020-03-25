The National Interest: Как СССР проиграл лунную войну 3 25.03.2020, 16:35

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Возможно, самые известные слова ХХ века были сказаны 20 июля 1969 года.

«Это небольшой шаг для человека, но гигантский скачок для человечества». Нил Армстронг произнес это слова сразу после того, как он стал первым человеком, ступившем на поверхность Луны, пишет Калеб Ларсон для издания The National Interest (перевод — inosmi.ru).

И Соединенные Штаты, и Советский Союз имели самые амбициозные космические программы, но почему именно Соединенные Штаты оказались победителем в этом соревновании?

Расточительные сферы

И Валентин Грушко, и Сергей Королев работали в области аэронавтики. Глушко занимался разработкой топлива для ракетных двигателей и был очень прагматичным человеком. Королев первоначально работал авиаконструктором, но при этом был отличным координатором и организатором.

Под его руководством в Советском Союзе были достигнуты первые успехи в области освоения космоса, и он был той движущей силой, которая обеспечила успешную реализацию программы по выведению на орбиту Земли собаки Лайки (первая собака в космосе) и Юрия Гагарина (первый человек в космосе).

Глушко выступал за использование твердого ракетного топлива для ракеты Н-1. Такое топливо более стабильно, требует меньше работ по обслуживанию, и оно становилось все более важным для растущего в Советском Союзе количества межконтинентальных баллистических ракет, которые должны были находиться в постоянной боевой готовности.

Что касается Королева, то он был сторонником использования сильно охлажденного жидкого водорода, который обладает большей энергетической эффективностью, но требует также более значительной инфраструктуры для поддержания необходимой температуры. Кроме того, использование жидкого топлива было дороже.

Для оценки этих двух видом топлива была создана специальная комиссия, и она решила, что будет реализовываться обладающий большей мощностью и требующий большего количества ресурсов вариант двигателя с сильно охлажденным топливом (его поддерживал Королев).

Глушко не согласился с этим решением и продолжал работу над твердым ракетным топливным параллельно с официально одобренным вариантом. Хотя его теневая программа оказались непродолжительной, она отвлекала от цели, состоявшей в том, чтобы направить советского человека на Луну. Кроме того, при этом использовались и без того ограниченные ресурсы.

Смерть в советской семье

Сергей Королев умер 14 января 1966 года после проведения обычной операции. Ему было 59 лет.

Его смерть стала настоящим ударом по советской космической программе. При отсутствии его организационных и управленческих способностей советская космическая программа кое-как продолжала реализовываться, но делалось это неэффективно. Хотя его вариант с сильно охлажденным жидким топливом победил, работа над программой по созданию ракеты Н-1 натолкнулась на множество проблем.

Дефектные ракеты

У советских инженеров были большие планы по поводу ракеты Н-1. Первоначально ее тяга должна была составить 600 тонн — это очень значительный показатель.

Чтобы было понятно, следует сказать, что ракета «Старшип» (Starship) компании «СпейсЭкс» (SpaceX) после завершения ее разработки будет иметь тягу на старте в 150 тонн. Ракета «Сатурн V», самая мощная американская ракета, имела максимальную тягу в 140 тонн. Разумеется, советские инженеры в конечном итоге договорились о более реалистичных показателях полезной нагрузки — 75 тонн.

Несмотря на достигнутый инженерами компромисс, работа над исправлением недостатков и проведенные испытания особыми достижениями не отличались.

Как и многие другие вопросы, связанные с конструкторской работой в Советском Союзе, все, в конечном счете, определялось количеством предоставленных денег, а главная проблема формулировалась так — недостаточное финансирование. Отсутствие денег означало, что где-то нужно было срезать углы, применить обходные технологии, а наиболее затратной статьей расходов любой космической программы является проведение испытаний.

Двигатели ракеты Н-1 были новыми по своей конструкции, и, возможно, были слишком сложными. По сути, 30 ракетных двигателей являлись составной частью ракеты Н-1. Это требовало внимательного отношения к деталям, — все двигатели должны были работать и работать одновременно.

Что касается сложности конструкции, то вот мнение по этому поводу журнала «Эйр энд спейс» (Air and Space Magazine): «Как можно синхронизировать саму тягу и векторы тяги такого большого количества одновременно работающих двигателей? Что будет, если один из них не сработает? Такого рода потенциальные отказы требовали к себе серьезного внимания, и они могли бы быть решены с помощью строительства нового дорогостоящего наземного испытательного комплекса. Однако на строительство такого комплекса понадобилось бы много денег и немало времени».

Все четыре испытательных запуска Н-1 оказались неудачными, — ракеты разрушались в воздухе, оставались на стартовой площадке или взрывались.

Одна из попыток запуска этой ракеты привела к одному из самых мощных неядерных взрывов в истории человечества, а наблюдать за ним можно было с расстояния свыше 58 километров. Стартовая площадка, на строительство которой ушло больше года, была полностью уничтожена.

Очень важным было то, что ни одна из этих ракет не прошла огневые испытания перед сборкой на стартовом столе.

20 июля 1969 года

Отсутствие ясной цели вкупе с осознанием того, что Советский Союз серьезно отстал от Соединенных Штатов в области ядерного арсенала, означало, что финансирование будет перенаправлено на программу по созданию советских межконтинентальных баллистических ракет и запасов ядерного оружия.

К 1968 году ни одна из этих причин уже не имела большого значения. Соединенные Штаты, по сути, победили в космической конке, запустив на Рождество 1968 года космический корабль с астронавтами на борту, который облетел Луну.

Николай Каманин, прославленный советский авиатор и глава советского Центра подготовки космонавтов, сделал такую запись на следующий день в своем дневнике: «Праздник омрачен осознанием упущенных возможностей, а еще грустно от того, что среди людей, летящий к Луне, нет человека по имени Валерий Буковский, Павел Попович или Алексей Леонов. К Луне направились Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс».

Менее чем через год, 20 июля 1969 года, американский флаг был установлен на поверхности Луны.