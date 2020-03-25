закрыть
25 марта 2020, среда, 20:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Командующего ВМС Черногории отправили в карантин за нарушение режима самоизоляции

  • 25.03.2020, 18:39
Командующего ВМС Черногории отправили в карантин за нарушение режима самоизоляции

В Черногории зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом.

Полиция отправила командующего ВМС Черногории Веско Томановича в принудительный карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Полиция города Бар пошла на такой шаг в отношении командующего за нарушение им временного требования о домашней самоизоляции.

Управление полиции также сообщило, что против Томановича подали уголовную жалобу.

"Полиция должна выполнять меры, введенные компетентными органами. Не делая при этом никаких исключений", - заявили в полиции.

Напомним, после обнаружения первых случаев заражения коронавирусом Черногория ввела жесткие карантинные меры.

Сейчас в Черногории зафиксировали 52 случая заражения.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников
Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский
Доставай свою «заначку»!
Доставай свою «заначку»! Евгений Афнагель