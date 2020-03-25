Командующего ВМС Черногории отправили в карантин за нарушение режима самоизоляции 25.03.2020, 18:39

В Черногории зафиксировано 52 случая заражения коронавирусом.

Полиция отправила командующего ВМС Черногории Веско Томановича в принудительный карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Полиция города Бар пошла на такой шаг в отношении командующего за нарушение им временного требования о домашней самоизоляции.

Управление полиции также сообщило, что против Томановича подали уголовную жалобу.

"Полиция должна выполнять меры, введенные компетентными органами. Не делая при этом никаких исключений", - заявили в полиции.

Напомним, после обнаружения первых случаев заражения коронавирусом Черногория ввела жесткие карантинные меры.

Сейчас в Черногории зафиксировали 52 случая заражения.