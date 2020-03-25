На полигоне под Осиповичами двое военнослужащих получили ожоги
- 25.03.2020, 20:25
Сегодня под Осиповичами проходили учения.
25 марта во время учений на полигоне под Осиповичами двое военнослужащих получили ожоги, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В ведомстве рассказали, что на полигоне загорелась транспортно-заряжающая машина одного из подразделений, которое выполняло учебно-боевые задачи во время полевого выхода.
Двое военнослужащих получили ожоги разной степени тяжести. Военнослужащие госпитализированы.
Комиссия Министерства обороны устанавливает причины возгорания.