На полигоне под Осиповичами двое военнослужащих получили ожоги 25.03.2020, 20:25

Фото: svaboda.org

Сегодня под Осиповичами проходили учения.

25 марта во время учений на полигоне под Осиповичами двое военнослужащих получили ожоги, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве рассказали, что на полигоне загорелась транспортно-заряжающая машина одного из подразделений, которое выполняло учебно-боевые задачи во время полевого выхода.

Двое военнослужащих получили ожоги разной степени тяжести. Военнослужащие госпитализированы.

Комиссия Министерства обороны устанавливает причины возгорания.