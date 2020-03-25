Белоруска попыталась снять вклад после роста доллара, но ей отказали 13 25.03.2020, 21:04

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Что говорит банк?

У Елены из Минска на безотзывном депозите в «Технобанке» лежат 5000 рублей. Как только доллар стал расти, девушка решила снять вклад. Она говорит, что 20 марта пришла в отделение, но деньги ей так и не вернули. По словам Елены, сотрудница банка сослалась на инструкцию, но показать ее не смогла.

— В пятницу, 20 марта, я пришла в ЦБУ №1 «Технобанка», чтобы досрочно расторгнуть договор с банком, — объясняет девушка. — Я была готова потерять проценты, лишь бы мне отдали деньги. Сотрудник банка отказала мне в расторжении, ссылалась на внутреннюю инструкцию, которая поступила им 20.03.2020 и которую найти и показать она не смогла. Мне даже не предложили написать заявление. Правомерно ли действие сотрудника «Технобанка»? По какой причине мне не предложили написать заявление на расторжение договора? Или есть какое-то негласное распоряжение Нацбанка? И почему банк решает свои вопросы за счет вкладчиков?

В Национальном банке Onliner отметили, что никакой негласной инструкции насчет безотзывных депозитов банкам не рассылали. Регулятор ссылается на статью 186 «Право вкладчика на возврат вклада (депозита)» Банковского кодекса.

— Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) или условный безотзывный банковский вклад (депозит) могут быть возвращены досрочно только с согласия вкладополучателя, — цитирует регулятор пятую часть статьи.

В «Технобанке» отмечают, что, как правило, безотзывные вклады (депозиты) привлекаются банками по существенно более высоким ставкам, чем отзывные. Но возвращать этот вклад банк обязан строго после определенной даты.

— В соответствии с частью 5 статьи 186 БК безотзывный банковский вклад может быть возвращен досрочно только с согласия вкладополучателя. На практике банки принимают решение по досрочному возврату денежных средств в исключительных случаях, — говорят в «Технобанке». — Таким образом, в момент размещения денежных средств во вклад каждый клиент самостоятельно принимает решение, какой вариант для него наиболее предпочтителен, исходя из размера процентов и срока возврата вклада.

Вместе с тем ОАО «Технобанк» приносит клиенту извинения за возникшее недопонимание и предлагает обратиться в банк с письменным заявлением на досрочный возврат безотзывного вклада с приложением документов, обосновывающих исключительную необходимость. Поступившее заявление клиента будет рассмотрено банком в установленном порядке.