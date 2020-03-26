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В Египте археологи обнаружили древнюю многоэтажку

  • 26.03.2020, 13:09
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В Египте археологи обнаружили древнюю многоэтажку
Фото: Sławomir Rzepka

Ученые рассказали, чем занимались его жильцы.

На раскопках холма Телль аль-Ретаба в дельте Нила, ученые из Польской академии наук нашли остатки поселения, возраст которого составляет примерно 2500−3000 лет, пишет «Новое время».

Там археологи обнаружили более десяти жилых домов, один из которых, вероятно, насчитывал 6 или 7 этажей.

Это поселение имело стратегическое значение, потому что оно был расположено на торговом пути, соединяющем Египет с Палестиной. Древние египтяне называли это место Чеку. Археологи из Польши и Словакии совместно проводят исследования в Телль-эль-Ретабе в течение нескольких лет.

«Самым важным элементом каждого поселения являются, конечно же, дома, и в основном мы ориентируемся на них во время наших исследований. До сих пор мы досконально осмотрели несколько зданий. Это сооружения из сухого глиняного кирпича», — рассказал сотрудник исследовательской экспедиции Лукаш Ярмужек из Института археологии Варшавского университета. По его словам, большинство домов принадлежали в основном людям из низших социальных слоев, поэтому в них немного артефактов.

Также археологи обнаружили необычное здание, которое было построено на руинах ранее сделанных домов. В отличие от описанных выше небольших построек, это могла быть многоэтажная конструкция, которая состояла из 6−7 этажей. Поэтому это был своего рода древний «небоскреб».

Небольшое количество находок, обнаруженных внутри обследованных домов, свидетельствует о том, что они были брошены организованно. Их владельцы унесли большинство предметов. Однако один дом стал исключением.

«Дом рухнул, похоронив все оборудование внутри него. Он принес очень интересные открытия — в том числе свинцовые грузила, части рыболовных сетей с лежащими между ними костями», — говорит Агнешка Рыш из Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук.

Анализируя памятники, обнаруженные в других домохозяйствах, ученые смогли определить, чем занимались жители поселка. Находки включают каменные орудия, сосуды из известняка, гири, металлические, керамические и костяные инструменты, а также ювелирные изделия и амулеты. Основными видами деятельности были сельское хозяйство и рыболовство.


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