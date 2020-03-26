«Пусть хоть все заразятся — мы потом любую смерть спишем на пневмонию» 1 26.03.2020, 16:42

3,136

Как иностранцы живут в Минске в условиях коронавируса.

На сайте Reddit подняли вопрос: а остались ли сейчас в Беларуси иностранцы? Как вы там выживаете в условиях пандемии? Иностранцы, которые переживают коронавирус здесь, вкратце рассказали про свою жизнь, а The Village Беларусь дополнительно порасспрашивал «выживших».

— А не-белорусы все еще есть в Беларуси? Как вы там выживаете в условиях пандемии? Почему вы не уехали? Вы самоизолировались? Верите ли вы, что власти смогут справиться с эпидемией? Верите ли вы официальным цифрам? Чувствуете ли вы негативное отношение местных?

«Пусть хоть все заразятся — мы потом любую смерть спишем на пневмонию»

— Вот я все еще в Беларуси. И я не уехал, потому что лететь домой бы пришлось 20 часов, притом по очень высокой цене — а дома ситуация почти такая же, как и тут.

Сам я белый, и белорусы, лишь взглянув на меня, не могут распознать во мне иностранца. Но у меня есть друзья-японцы, которым говорили «Валите обратно в свой Китай!». Я живу нормально, разве что руки теперь мою чаще, а в метро стараюсь ни до чего не дотрагиваться.

Я не верю официальной статистике, потому что у нескольких студентов, которых я знаю, проявились симптомы «короны» — а в больнице отказались тестировать их. Кажется, белорусские власти избрали такой подход: пусть хоть все заразятся — а мы потом любую смерть спишем на пневмонию.

«Нет причин возвращаться в свою страну»

— Я родом из Ливана и учусь в Белорусском государственном медицинском университете. Я живу не в университетском общежитии, а в квартире. Моя изоляция настолько строга, насколько это возможно в моей ситуации. Но при этом я действительно утром ухожу на занятия и вечером возвращаюсь домой. О чем и говорить: универ не предпринимает никаких мер, разве что разрешает приезжать на занятия чуть попозже, чтобы мы не пользовались транспортом в часы пик.

Моя семья также в изоляции из-за высокого числа заражений в нашей стране. Все мы в семье понимаем, что ограничение поездок очень важно, поэтому мое пребывание в Беларуси в отдельной квартире — это лучшее решение на данный момент. У меня есть маски, а в дезинфицирующих средствах нет необходимости: мыло гораздо лучше и эффективнее.

Поскольку этот вирус может быть бессимптомным до двух недель, то логично думать, что зараженных людей намного больше. Возможно, их число увеличится — но это не означает, что люди должны паниковать. Это означает, что люди должны быть более осторожны. Нет причин возвращаться в свою страну — я стараюсь оставаться дома как можно дольше и проявлять осторожность всякий раз, когда выхожу.