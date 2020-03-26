Автор белорусского фильма, выдвигавшегося на «Оскар», работает над новой картиной 26.03.2020, 17:11

ФОТО: MEDUZA.IO

В сюжет фильма легла реальная история.

Белоруска Дарья Жук, режиссер фильма «Хрусталь», который от нашей страны выдвигался на «Оскар» в 2018 году, и режиссер второго сезона популярного российского сериала «Содержанки» снимет сериал о таксисте-маньяке из Хакасии. Проект будет называться «Мерзлая земля» (Frozen Land), в него войдет восемь серий. Об этом пишет одно из крупнейших голливудских изданий Variety, сообщает tut.by.

В основу «Мерзлой земли» ляжет реальная история таксиста Дмитрия Лебедя. В течение нескольких лет он насиловал и убивал девушек в городе Абакан (столица Республики Хакасия, Россия). Его жертвы сами садились к нему автомобиль, когда брали машину «от борта».

Большое журналистское расследование по этой теме для проекта «Холод» написала Таисия Бекбулатова. По мотивам расследования также выпустили подкаст, который называется «Трасса 161». Сценарий к сериалу напишет Сергей Калужанов, он будет основан на материале «Холода». Продюсером картины выступит Александр Роднянский.