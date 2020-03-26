Белорус в Чехии удивлен бездействием Лукашенко во время коронавируса 1 26.03.2020, 19:25

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Гомельчанин сравнил действия властей Чехии и Беларуси.

Гомельчанин Дмитрий Сабуров вместе с женой живут и работают в Чехии уже несколько лет. Редакция сайта «Гомельская Весна» поинтересовалась, какие меры принимаются в этой достаточно благополучной стране в связи с эпидемией коронавируса.

Со слов собеседника, закрылись только те предприятия, у которых были поставки комплектующих из Китая, например, или Германии, поскольку границы закрыты. В основном это автомобильная отрасль. Остальные продолжают работать и закрываться не хотят.

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

- Те предприятия или работодатели, которые закрылись, платят своим наемным работникам 60-70% оклада за счет дотаций государства. Также отменены платежи по процентам в банках. Мелким бизнесменам на полгода отменили платежи по обязательному ежемесячному социальному и медицинскому страхованию.

Дмитрий говорит, что на предприятии «Панасоник», где он работает, пока все идет в обычном режиме, правда обязали всех носить маски, как впрочем, и по всей стране.

- Штраф за появление в общественном месте без маски огромный, до 20 000 крон. Это почти тысяча долларов США! По улицам ходить не запрещено, только опять же, обязательно в маске с соблюдением дистанции в 2 метра от других прохожих. Такая есть рекомендация. Все под контролем, если ситуация будет ухудшаться, что-то новое придумывают, какие-то новые постановления будут приняты. Правительство здесь на любые изменения реагирует мгновенно.

Продолжая, Дмитрий говорит, что например, старшим людям разрешено ходить в магазины с 8 до 10 утра. Причем в это время никто не из этой «категории» не может находиться в магазине. И в почтовых отделениях то же самое. Рестораны и кофейни для посещений закрыты, сделать заказать можно только на вынос. Все школы и университеты на карантине, работают только аптеки, продуктовые магазины и банки.

- Вообще, я заметил, все чехи очень дисциплинировано восприняли карантин. Все, подчеркиваю, все реально все ходят в масках или повязках на лице, а в магазинах на кассах 2 метра друг от друга держатся. Это всеми хорошо воспринимается и прямо очень радует, - смеется гомельчанин.

Наш земляк, временно находящийся в экономической миграции в Европе добавил, что отслеживает ситуацию на Родине и не перестает удивляться тому политическому "психозу", который ведет официальный Минск в условиях эпидемии коронавируса.

- Любой здравомыслящий человек понимает, что только общими усилиями можно снизить распространение вируса. Все хотят быстрее вернуться к обычной жизни, - добавил он.

Напомним, правительство Чехии с 12 марта объявило о введении в стране 30-дневного чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.