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А1 подпольно призвал белорусов оставаться дома

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  • 26.03.2020, 21:23
  • 7,721
А1 подпольно призвал белорусов оставаться дома
Фото: rozetked.me

Сотовый оператор до конца лета сделал мобильный интернет бесплатным.

С 26 марта по 31 августа 2020 года А1 запускает инициативу #оставайсяонлайн: абонентам компании будут предоставлены бесплатно базовый безлимитный интернет, а также доступ к фильмам и сериалам в видеосервисе VOKA.

Как пояснил гендиректор компании Гельмут Дуз, сделано это для того, чтобы абоненты в условиях пандемии коронавируса сохранили свои контакты с окружением и оставались в курсе самых последних новостей без дополнительных затрат.

Указанные бонусы доступны пользователям архивной линейки тарифных планов «Комфорт», актуальных тарифов «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL», а также тарифа «Стартовый». Новые и действующие абоненты этих тарифных планов в дополнение к своему основному интернет-трафику смогут бесплатно до 31 августа 2020 года воспользоваться базовым пакетом «Безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с».

Чтобы подключить бесплатный пакет, абонентам нужно ввести USSD-запрос 135*7*1*2*1*1#вызов (для тарифного плана «Стартовый» 135*7*4*1#, архивных тарифов линейки «Комфорт», «Комфорт +» – *135*7#) или подключить услугу через приложение «Мой А1».

Кроме того, все абоненты указанных тарифных планов (кроме тарифа «Стартовый»), а также тарифного плана «Без Лимита» смогут получить бесплатный доступ к полной библиотеке фильмов и сериалов в видеосервисе VOKA.

Также всем пользователям VOKA будет открыт бесплатный доступ к 30 самым популярным ТВ-каналам различной тематики, включая ТНТ International, Кинохит, Киносемья, Nickelodeon, Discovery, Eurosport 1, Viasat History и другие.

Для просмотра достаточно установить приложение VOKA, зарегистрироваться и подключить подписку «Фильмы и сериалы».

Абонентам архивных тарифных планов (линейка «Комфорт», «Лето зовет», «Удобный», «Лайт» и другие) базовый безлимитный интернет будет предоставляться бесплатно с момента подключения и до 31 декабря 2020 года при переходе на любой вышеуказанный актуальный тариф (USSD-запрос *141*3*4#).

Пользователи тарифных планов «Привет.Звонки» и «Привет.Звонки+Интернет» смогут по 31 августа 2020 года включительно получать дополнительные 200 МБ мобильного интернет-трафика в дополнение к активированной подписке на 7 дней. При выборе подписки на 30 дней – 800 МБ. Трафик будет предоставлен автоматически при подключении, активации подписки или продлении на следующий период.

Такую же возможность, но уже с периодом бесплатного пользования интернет-трафиком до 31 декабря 2020 года, получат абоненты архивных тарифных планов линейки «Привет» («Наш Городок», «Привет, Городок», «Приветик», «Вам Деньги» и другие) при переходе на тариф «Привет.Звонки» (USSD-запрос 126*8*1*2#) или «Привет. Звонки+Интернет» (USSD-запрос 126*8*1*3#).

Ветераны и лица, приравненные к ним, будут пользоваться включенным пакетом услуг на тарифном плане «Победа» с нулевой абонентской платой с 26 марта 2020 года и далее.


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