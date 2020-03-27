Археологи обнаружили тысячелетний храм Будды 27.03.2020, 15:33

Храм расположен на территории Бангладеш.

В Бангладеш ученые при раскопках обнаружили остатки большого храмового комплекса, который был возведен в честь Будды. Скорее всего, его возраст более тысячи лет, говорят археологи. Эту находку уже называют одной из самых уникальных, пишет lenta.ua.

Старинный храмовый комплекс буддийского монастыря ученые нашли на юго-западе города Бангладеш.

Этот комплекс действительно считается достаточно крупным. Предварительные оценки ученых говорят о том, что в него входили два буддийских храма, внутренние дворики и восемнадцать комнат. Археологи уверены, что в этих кельях между IX и серединой XI веков жили монахи. Однако позже, в этих местах возвели другие религиозные постройки.

«На указанном участке во время раскопок мы нашли элементы орнаментированного кирпича, терракотовую черепицу и фрагменты глиняных горшков, - рассказывает Урмила Хаснат, работник отдела археологии. - Элементы терракотовых кирпичей и мемориальных досок украшались гравюрами, где находилось изображение цветка лотоса, а также различные геометрические фигуры».

Кроме этого были найдены останки лепнины, которую также украсили цветами и геометрическими фигурками. Если говорить о сосудах, то и они привлекли внимание специалистов. Например, один из горшков отнесли к виду сосудов, которые находятся исключительно в буддийских монастырях, построенных в VII-XI веках.