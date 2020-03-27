В Нидерландах из-за коронавируса уничтожают урожай тюльпанов 2 27.03.2020, 18:17

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Многомиллиардная цветочная отрасль Нидерландов несет большие потери.

Из-за эпидемии коронавируса фермеры в Нидерландах вынуждены уничтожать выращенные тюльпаны. Об этом говорится в сюжете AFP 21 марта, передает gordonua.com.

Миллионы цветов будут уничтожены из-за низкого спроса.

Представитель компании Royal FloraHolland заявил, что такой кризис в отрасли происходит впервые за последние сто лет. По его словам, оборот цветочного бизнеса в этом году уменьшился на 80%.

Сбор урожая тюльпанов продолжается в Нидерландах с января по май. В отрасли цветоводства Нидерландов занято около 150 тыс. человек. Они обеспечивают около 35% мирового экспорта цветов общей стоимостью €6,2 млрд в год.

VIDEO: Dutch horticulturists must destroy millions of flowers every day, an unprecedented situation caused by the outbreak of the #coronavirus that has brought demand to a standstill pic.twitter.com/kZ5c9P8JMB — AFP news agency (@AFP) March 21, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.