закрыть
27 марта 2020, пятница, 20:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Нидерландах из-за коронавируса уничтожают урожай тюльпанов

2
  • 27.03.2020, 18:17
  • 3,098
В Нидерландах из-за коронавируса уничтожают урожай тюльпанов

Многомиллиардная цветочная отрасль Нидерландов несет большие потери.

Из-за эпидемии коронавируса фермеры в Нидерландах вынуждены уничтожать выращенные тюльпаны. Об этом говорится в сюжете AFP 21 марта, передает gordonua.com.

Миллионы цветов будут уничтожены из-за низкого спроса.

Представитель компании Royal FloraHolland заявил, что такой кризис в отрасли происходит впервые за последние сто лет. По его словам, оборот цветочного бизнеса в этом году уменьшился на 80%.

Сбор урожая тюльпанов продолжается в Нидерландах с января по май. В отрасли цветоводства Нидерландов занято около 150 тыс. человек. Они обеспечивают около 35% мирового экспорта цветов общей стоимостью €6,2 млрд в год.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


популярное за неделю

Мнение

Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников