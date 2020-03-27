В Италии за сутки от коронавируса умерла почти тысяча человек 16 27.03.2020, 20:32

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Количество жертв эпидемии коронавируса в Италии выросло с 8135 до 9134 человек.

За прошедшие сутки в Италии жертвами коронавирусной инфекции стали 999 человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии, пишет gordonua.com.

Таким образом, общее количество погибших выросло до 9134 человек.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране выросло до 86 498. В эту цифру включены 66 414 пациентов, которые продолжают лечение от COVID-19, 10 950 выздоровевших и умершие от инфекции. Таким образом, Италия опередила по общему количеству зараженных Китай и теперь занимает второе место после США (в Штатах – почти 93 тыс. заболевших).

По данным итальянского минздрава, в больницах сейчас находятся почти 30 тыс. пациентов: 26 029 – в обычных отделениях, 3732 – в реанимационных. 36,65 тыс. человек лечатся дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса к 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 566 тыс., умерло более 25 тыс. человек.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных.