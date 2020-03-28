Россия закрывает границы, в том числе и с Беларусью 34 28.03.2020, 17:23

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Такое решение принял премьер-министр РФ Мишустин.

Об этом сообщает РБК.

«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжении правительства.