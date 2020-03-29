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Во Франции от коронавируса скончался один из советников Саркози

  • 29.03.2020, 16:44
Во Франции от коронавируса скончался один из советников Саркози
Патрик Деведжян

Патрик Деведжян умер от последствий заболевания COVID-19 на 76-м году жизни.

Патрик Деведжян - один из советников Николя Саркози в его бытность президентом Франции - скончался в ночь на воскресенье, 29 марта, от последствий заболевания COVID-19 на 76-м году жизни. Об этом агентству AFP сообщила пресс-служба политика, пишет «Немецкая волна».

По ее данным, Деведжян поступил в больницу 25 марта, после положительного теста на коронавирус. Там за ним было установлено круглосуточное медицинское наблюдение. Сам политик написал 26 марта в Twitter, что "пострадал от пандемии" и смог лично убедиться в "выдающейся работе врачей и медсестер".

Деведжян родился во Франции, его мать француженка, отец - армянин из Турции, откуда он бежал во Францию во время геноцида армян в Османской империи. Деведжян был активно вовлечен в политическую жизнь Франции. В 2002 году его назначили на должность министра по вопросам местного самоуправления, в 2004 году он стал министром промышленности. Политик был одним из приближенных Саркози и давал ему советы относительно восстановления страны от финансового кризиса 2008 года. В последнее время занимал пост председателя совета департамента О-де-Сен на севере Франции.


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