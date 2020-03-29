«Защититься нечем»: как в РФ врачей обвиняют в заражении коронавирусом 7 29.03.2020, 21:59

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Фото: Reuters

Для приема пациентов с коронавирусом российские больницы не готовы.

"Я обслуживала пациентку, у которой позже подтвердился коронавирус. Вместо того, чтобы немедленно взять анализы у контактировавшего с ней персонала, объявить карантин в отделении или выдать маски, нам сказали: если вы и заболели – вина ваша", – рассказывает «Радио Свобода» медсестра подмосковной больницы ГБУЗ МО "ЛОБ" Ирина (Люберецкая областная больница, имя изменено по просьбе героини. – Прим.).

Пациентка поступила в больницу с пневмонией. Она работала в компании, которая осуществляет закупки за границей. Сама за пределы Москвы и области не выезжала, но контактировала с начальницей, которая незадолго до этого вернулась из Италии.

Состояние женщины стало резко ухудшаться. 24 марта ее перевели в отделение реанимации, где она пролежала два дня.

По словам Ирины, лучше пациентке не становилось. "Ей проводилась необходимая инфузионная терапия, ингаляции, противовирусная, противогрибковая терапия. Пациентка получала также антибактериальную терапию", – рассказывает медсестра. Все это время точный диагноз был неизвестен. 26 марта пришли результаты анализов на коронавирус. Тест оказался положительным.

Пациентку забрали в инфекционную больницу в Мытищи. "У нас сразу возникли вопросы: как быть персоналу, который с пациенткой контактировал, и стоит ли отправлять на карантин сотрудников отделения, где она лежала?" – говорит Ирина. Эти вопросы старшая медсестра задала эпидемиологу. Он приехал в больницу, когда пациентку в связи с подтвердившим диагнозом переводили в инфекционку.

В ответ на это сотрудникам больницы заявили, что в случае заражения виноваты только они сами: мол, если бы они внимательно следили за санитарными нормами, то ничего подобного не произошло бы. При этом в больнице, утверждает Ирина, не хватает масок, респираторов тоже нет.

"Защититься нам было попросту нечем. На следующий день у врачей, медсестер, санитаров и пациентов, контактировавших с инфицированной, взяли анализ на коронавирус. Проверка занимает пять дней, и все эти пять дней персонал и пациенты находятся в зоне риска", – рассказывает Ирина. По ее словам, для приема пациентов с коронавирусом больница не готова, поэтому, в случае если диагноз подтвердится у кого-то еще, в зоне риска окажется все медицинское заведение.

В ожидании результатов многие врачи и медсестры ушли на больничный, потому что боятся работать в такой незащищенной атмосфере дальше. Сама Ирина заболеть не боится. "Я пошла в медицину, чтобы людей спасать, – добавляет она. – Я за маму переживаю, она пожилой человек и входит в группу риска". Ирина живет с двумя маленькими сыновьями и мамой.

"Я не думаю, что в нашей больнице, даже если коронавирус подтвердится, будут смерти. У нас люди хоть и беспечные, но сильные. Во врачей наших я тоже верю, не из такого людей вытаскивали", – добавляет Ирина.

За последние сутки в России подтвердили 270 новых случаев заболевания коронавирусом. На 29 марта, в стране в общей сложности зарегистрировано 1534 инфицированных, восемь россиян умерли от коронавируса.

"Если придёт коронавирус, то в этом городе и этой больнице начнется естественный отбор".

Посмотрите обращение врача из Волгоградской области и нажмите "ретвит" - может тогда Минздрав РФ перестанет врать о том, как у нас всё прекрасно и начнет делать хоть что-то. pic.twitter.com/t64QQctzwI — Alexey Navalny (@navalny) March 27, 2020

Средств защиты не хватает во многих медицинских учреждениях России. В Ростовской области весь персонал инфекционного отделения Каменской ЦГБ написал заявления об увольнении. Врачи отметили, что не будут работать без средств защиты, у медиков нет даже масок. Помимо этого каменские врачи потребовали повысить доплаты за ночные дежурства и работу с особо опасными инфекциями. За выход в ночную смену им сейчас доплачивают около 70 рублей.

Похожим образом развивается ситуация в регионах Северо-Запада. В Санкт-Петербурге и Пскове врачам не хватает защитных масок, а в Калининграде уже переполнены все больничные боксы.