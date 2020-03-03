В Беларуси зафиксированы первые температурные рекорды весны 3.03.2020, 9:26

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Теплее всего было в Щучине и в Гродно.

Температурные максимумы дня обновились 2 марта в четырех населенных пунктах, свидетельствует сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета, пишут naviny.by.

В Ошмянах воздух прогрелся до 10,7 градуса тепла (было 10,3 в 1995 году), в Воложине — до 9,9 (9,6 в 1992-м), в Езерище на крайнем севере страны — до 9,7 (8,9 в 1995-м), в Нарочи — до 8,5 (7,9 в 2017-м).

В первый день весны обновился максимум в Мстиславле — 6,6 градуса (5,8 в 2017 года), однако в этом городе метеостанция была оборудована лишь 12 лет назад, поэтому экстремумы обновляются чаще.

Теплее всего 2 марта было в Щучине (+10,8), накануне — в Гродно (10,5).

3 марта, скорее всего, тоже не обойдется без температурных рекордов. К примеру, в Минске ожидается 9—11 градусов тепла, а исторический максимум дня составляет 8,7 градуса (в 1995 году).