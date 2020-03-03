В среду в Беларуси ожидается до +15 градусов 3.03.2020, 22:16

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Днем на большей части территории пройдут дожди.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 4 марта, передает Белгидромет.

Ночью преимущественно по западу, а днем на большей части территории пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет южной четверти, днем с переходом на западный, умеренный.

Ночью прогнозируется +2... +8, днем будет 6-12 тепла, по юго-востоку ожидается 13-15 выше нуля.