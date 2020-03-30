Коронавирус добрался до Ивья 30.03.2020, 10:20

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Больной лечился с предварительным диагнозом пневмония.

Коронавирус добрался до Ивья. Он был диагностирован у пациента в инфекционном отделении местной центральной районной больницы. Больной там лечился с предварительным диагнозом пневмония, сообщает газета "Іўеўскі край". Можно предположить, что родственники пациента и врачи, которые контактировали с ним, были помещены на карантин.

Это четвертый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в Гродненской области, добавляет grodnonews.by. Ранее все случаи были зафиксированы в областном центре. О последнем сообщили 28 марта — мужчина вернулся на самолете из Швеции.