закрыть
30 марта 2020, понедельник, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Коронавирус добрался до Ивья

  • 30.03.2020, 10:20
  • 5,477
Коронавирус добрался до Ивья

Больной лечился с предварительным диагнозом пневмония.

Коронавирус добрался до Ивья. Он был диагностирован у пациента в инфекционном отделении местной центральной районной больницы. Больной там лечился с предварительным диагнозом пневмония, сообщает газета "Іўеўскі край". Можно предположить, что родственники пациента и врачи, которые контактировали с ним, были помещены на карантин.

Это четвертый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в Гродненской области, добавляет grodnonews.by. Ранее все случаи были зафиксированы в областном центре. О последнем сообщили 28 марта — мужчина вернулся на самолете из Швеции.


популярное за неделю

Мнение

Хватит жить в параллельной реальности!
Хватит жить в параллельной реальности! Вячеслав Бортник
Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип