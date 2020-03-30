Cтанислав Шушкевич: Затея усатого троечника представляет большую опасность 22 30.03.2020, 14:51

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СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Вспышка коронавируса может произойти достаточно быстро.

Белорусские власти игнорируют пандемию коронавируса и не информируют граждан о простейших мерах профилактики. Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил экс-глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

"Я сейчас преимущественно нахожусь дома. Как я вижу из своего окна, на улицах не людно. Но по словам жены, в городе достаточно много людей на улицах. Белорусы припасли немного продуктами питания, чтобы реже выходить. Но паники нет. Я встречаюсь с нашими медиками достаточно часто. Высоко их ценю. Это добросовестные, порядочные, профессиональные люди. Боюсь, они могут быть подвергнуты большему риску, чем заслуживают", – сказал Шушкевич.

По его мнению, Лукашенко слабо ориентируется в вопросах эпидемиологии, поэтому склонен недооценивать угрозу.

"У нас в стране даже меры предосторожности не пропагандируются так, как, например, в Польше или Украине. Мне кажется, что Лукашенко в таких делах ориентируется слабо. Его старое советское воспитание и бравада спортивной формой опасны для страны. Ведь это какая-то нелепица – трактором, алкоголем и спортом справляться с коронавирусом", – отметил политик.

Он считает, что в связи с распространением COVID-19 бдительность необходимо усиливать.

"Вспышка может произойти достаточно быстро. И мне кажется, что государство не принимает всех мер, которые обязано предпринимать. В то же время к нам приезжает представитель ВОЗ и хвалит, что в Беларуси все хорошо. Ну, показатели по цифрам у нас неплохие. Но восторгаться официальными цифрами опасно. Мне кажется, бдительность нужно усиливать. Неразумно игнорировать угрозу. Эта затея нашего усатого троечника Лукашенко представляет большую опасность для населения Беларуси", – резюмировал Шушкевич.