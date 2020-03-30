«У них завал, работают в три смены» 6 30.03.2020, 20:15

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Как белорусы ждут результатов тестов на COVID-19.

Минздрав сообщает, что на день 30 марта в Беларуси произведено уже более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Те, кто добровольно решил сдать анализ на COVID-19, жалуются: результатов тестов приходится ждать в лучшем случае приблизительно неделю, и на все это время их принудительно госпитализируют вместе с другими пациентами. Belsat.eu собрал несколько историй белорусов, которые сдавали тесты на коронавирус. Двое из троих героев нашей публикации уже получили результаты своих тестов: к счастью, они отрицательные.

Мария, Минск

В минувшую пятницу у 23-летней жительницы Минска Марии (имя изменено по просьбе героини – прим.) и ее молодого человека ненадолго поднялась температура. На всякий случай они решили сдать анализы на COVID-19, но неожиданно для себя были принудительно госпитализированы в 4-ю больницу.

«Мой молодой человек прилетел из США 12 марта, – рассказывает она. – Ему по прилету сделали тест на COVID-19, и там было все хорошо – результат отрицательный. Но мы все равно на две недели минимизировали все контакты, сидели дома. Дней через 15, то есть в прошлую пятницу, одновременно поднялась температура и у него, и у меня – буквально на час поднялась. Подумали, что скорее всего сезонное ОРВИ, но все-таки решили сходить в поликлинику: вдруг там можно сделать повторный анализ на коронавирус, чтобы уж точно знать. Нам сказали, что там его не делают, но предложили свозить туда, где делают. Мы были не против».

Из поликлиники Марию из ее молодого человека на машине скорой помощи отвезли в 4-ю больницу. Вместе с ними в «скорой» ехал еще один парень, который недавно вернулся из Аргентины. В больнице у всех взяли тест на COVID-19 и еще ряд анализов. «Врачам не понравился рентгеновский снимок моего молодого человека. Вроде не пневмония, но просто что-то не то. При этом анализ крови был в норме, то есть воспаления нет. В итоге нас поставили перед фактом: теперь вы ложитесь к нам», – говорит собеседник belsat.eu.

В Национальном аэропорту Минск медицинский работник в защитном костюме берет мазки на коронавирус. Фото: Natalia Fedosenko / TASS / Forum

Мария хотела отказаться от госпитализации с самого начала. «Я схватила историю болезни и побежала к врачу, говорила, что я хочу отказаться от госпитализации, зачем меня класть в больницу. Но нам сказали: «Нет, вдруг вас потом привезут с отеком легких?» Им, мол, такое не надо. Когда уже перевели в палату, я тоже пыталась скандалить, говорила, что нет никаких оснований меня здесь держать…. На что они очень уклончиво, но тоже отказывали. Только сегодня нам удалось нормально обсудить с врачом ситуацию. Обещала завтра переговорить с заведующим отделением и может быть по какую-то расписку меня смогут отпустить домой на условиях самоизоляции», – говорит она.

Тесты на выявление коронавирусной инфекции. Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters / Forum

Сначала молодым людям говорили, что результатов тестов нужно ждать три дня, потом сказали, что 5-6. Вместе с этим из-за подозрительного рентгеновского снимка бойфренда Марии прописали антибиотики, хотя диагноз пневмония ему пока не подтвердили, завтра ожидается повторный рентген. При этом девушка утверждает, что чувствуют они себя хорошо, никаких недомоганий у них нет. «Мне вообще ничего не делают. Я просто здесь лежу. Мы только температуру по 10 раз в день измеряем, ведь это единственное развлечение здесь кроме походов за чайником. Нет ни температуры, ни кашля. Ничего, кроме адской тоски».

Но самое интересное, что Марию и ее молодого человека подселили в палаты к пациентам, которые действительно плохо себя чувствуют.

«Нас с молодым человеком разбросали по двум разным палатам. Меня поселили в палату с другой женщиной, прилетевшей из Аргентины, которая кашляет, у которой температура. А его подселили в бокс, где находятся пациенты с пневмонией. Все сильно кашляют – даже спать ночью невозможно из-за этого», – говорит Мария.

Есть ли среди их соседей инфицированные COVID-19, неизвестно. Все пока ждут результатов тестов.

«Весь наш этаж заполнился буквально за одну ночь. Соответственно все ждут результатов. Поэтому все может быть», – рассуждает девушка.

Медик, одетый в защитный костюм, берет мазок из носа пациента. Фото: BENOIT TESSIER / Reuters / Forum

По словам Марии, их этаж полностью изолирован: все двери (даже пожарные выходы) закрыты, посещать пациентов нельзя. Медики ходят в полной защитной экипировке, перед входом и после выхода из палат они полностью кварцуют свою одежду. Но между собой пациенты на этаже контактируют свободно.

«Мы спокойно ходим по коридорам. Сегодня только впервые врач попросила нас поменьше выходить. На коридоре есть общий холодильник, общий чайник. Здесь выбора нет: ты выходишь, со всеми встречаешься, чайник сто раз руками трогаешь», – говорит девушка.

Попав в больницу, Мария начала рассказывать о своих приключениях в stories на своей странице в Instagram. Но встретила в сети очень агрессивную реакцию. Ей начали угрожать неизвестные, обвинять в том, что она якобы разводит панику и распространяет фейки.

«Угрозы, естественно, идут не от медиков. Они как раз очень аккуратно себя ведут и выбирают слова. Угрозы идут в Instagram: какие-то незнакомые люди пишут, какие-то анонимы…. Пугают уголовной ответственностью. Говорят, что я поднимаю панику, что я распространяю ложную информацию, что я вру. Хотя зачем мне врать? Я просто делюсь происходящим», – говорит Мария.

Сергей, Глубокое

Житель Глубокого Сергей вместе с несколькими коллегами был эвакуирован из Франции через Литву. Медики с тепловизорами проверяли их и на литовской, и на белорусской стороне, когда они только перешли границу. Хотя никаких симптомов заболевания у Сергея не было, по приезду в Глубокое он с двумя коллегами обратился в больницу, чтобы на всякий случай сдать анализ на коронавирус.

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Сначала в больнице сказали, что обращаться к ним следует только если они замечают конкретные симптомы болезни. Но через три дня медики сами позвонили мужчинам и предложили зайти к врачу. У одного из трех жителей Глубокого, вернувшегося из Франции, обнаружили небольшую температуру (37,2), поэтому их всех направили в больницу сдать анализы.

«Мы сдали мазки и у нас было уже настроение ехать домой. Но нам говорят, мол, «вас уже отсюда никто не выпустит – ждите 1-2 дня и будут результаты». Однако прошла неделя и никаких результатов тестов нет. Мы начинаем паниковать, ничего не понимаем. Но мы лежим, как обычные пациенты», – рассказывает он.

Только сегодня им рассказали, что тест на коронавирус был отрицательный. Однако их все равно не хотели выписать: медики согласились отпускать только под расписку, что они будут соблюдать режим самоизоляции. При этом тех коллег Сергея, кто вернулся из Франции, но самостоятельно к врачам не обратился, никто все это время не трогал.

«Для себя я решил: в следующий раз я уже в больницу обращаться не буду, я лучше буду дома сидеть 14 дней. Проявится вирус так проявится. Но зачем, чтобы мне просто так свободу ограничивали?»- возмущается Сергей.

Марина, Орша

Уроженка Орши Марина (имя изменено по просьбе героини, – прим.) возвращалась из Литвы 16 марта. На тот момент граница уже была закрыта, домой она добиралась автостопом. Получилось, что мужчина, который ее подвозил от границы, вернулся из Италии. «Я села в машину, и водитель мне говорит: А вы не боитесь заразиться? Сказал, что едет из Италии. Я спрашиваю: А почему вы мне сразу не сказали? Я бы не садилась к вам в машину. Конечно, боюсь! Всю дорогу мы не разговаривали», – рассказывает она»

Медсестра проверяет температуру человека на пограничном контрольно-пропускном пункте между Беларусью и Литвой. Фото: VASILY FEDOSENKO / Reuters / Forum

Через пять дней после возвращения у Марины поднялась температура, появилось удушье. Женщина вызвала «скорую помощь» и рассказала свою историю. Врачи «скорой» записали ее рассказ и вызвали специальную бригаду, которая на дому взяла у Марины анализ на COVID-19. Анализ увезли в Минск в РНПЦ, а саму женщину не госпитализировали. «Они госпитализируют только контакты первого уровня – когда точно был контакт с больным. А если не точно подтвержден, то это считается контакт второго уровня и они оставляют на карантин»» – говорит собеседник belsat.eu.

Медики сказали Ирине самоизолироваться и ждать результатов тестов. К счастью, тест оказался отрицательным.

«Я сама много раз звонила в РНПЦ, но только на десятый день появились результаты. Они сказали, что у них завал, они работают в три смены, огромное количество тестов и медики просто не успевают их обрабатывать. В этом главная проблема: при подозрении люди не могут себя оперативно сделать тест», – добавляет она.