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Обнуление влияния

  • Телеграмм-канал «Запретное мнение»
  • 31.03.2020, 9:39
  • 1,088
Обнуление влияния
ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ «ДОЖДЬ»

Какие еще неприятности приготовили для Владимира Владимировича?

Согласно опросу HeadHunter, 64% россиян продолжают работать на неделе, ранее объявленной Путиным нерабочей.

Из этой категории лишь каждый пятый трудится в сфере, на которых ограничение работы не распространяется.

Четверть опрошенных признались, что начальство обязало работать в обычном режиме. В основном такая ситуация наблюдается в административной, бухгалтерской сферах, а также в IT.

Из тех, кто на текущей неделе не будет работать, лишь 16% заявили, что им сохранят зарплату.

Ещё 3% опрошенных сообщили, что стали безработными из-за банкротства работодателя или закрытия компаний из-за сложной экономической ситуации.

Судя по всему, во время обнуления президентских сроков, у «Сказочного» произошло обнуление и его влияния.

По другому объяснить события последних дней просто невозможно: мэры и губернаторы принимают важнейшие решения(противоречащие действующим в стране нормативно-правовым актам), работодатели продолжают гонять своих работников на работу, фактически вынуждая их нарушать режим самоизоляции...

Как Владимира Владимировича будут унижать дальше? Откажутся пускать в Кремль или отключат микрофон во время очередной речи?

Телеграмм-канал «Запретное мнение»


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