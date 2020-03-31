Обнуление влияния
- Телеграмм-канал «Запретное мнение»
- 31.03.2020, 9:39
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Какие еще неприятности приготовили для Владимира Владимировича?
Согласно опросу HeadHunter, 64% россиян продолжают работать на неделе, ранее объявленной Путиным нерабочей.
Из этой категории лишь каждый пятый трудится в сфере, на которых ограничение работы не распространяется.
Четверть опрошенных признались, что начальство обязало работать в обычном режиме. В основном такая ситуация наблюдается в административной, бухгалтерской сферах, а также в IT.
Из тех, кто на текущей неделе не будет работать, лишь 16% заявили, что им сохранят зарплату.
Ещё 3% опрошенных сообщили, что стали безработными из-за банкротства работодателя или закрытия компаний из-за сложной экономической ситуации.
Судя по всему, во время обнуления президентских сроков, у «Сказочного» произошло обнуление и его влияния.
По другому объяснить события последних дней просто невозможно: мэры и губернаторы принимают важнейшие решения(противоречащие действующим в стране нормативно-правовым актам), работодатели продолжают гонять своих работников на работу, фактически вынуждая их нарушать режим самоизоляции...
Как Владимира Владимировича будут унижать дальше? Откажутся пускать в Кремль или отключат микрофон во время очередной речи?
Телеграмм-канал «Запретное мнение»