Минобразования Беларуси призывает школьников сажать леса в разгар эпидемии 14 31.03.2020, 11:09

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Белорусские власти категорически игнорируют введение карантинных мер.

Министерство образования в своем Telegram-канале предлагает присоединиться к акции «Лесная неделя», которая проходит в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Цель мероприятия – «привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду».

В сообщении говорится о том, что в акции «активно участвуют школьники, трудовые коллективы, госорганы». Также они отмечают, что «в этом году к ней присоединятся 35-40 тысяч человек».

Напомним, что по официальный данным Минздрава в Беларуси 152 человека, зараженных коронавирусом. Сегодня утром стало известно о смерти Виктора Дашкевича, актера Витебского национального драматического театра имени Якуба Коласа. Власти категорически игнорируют введение карантинных мер.