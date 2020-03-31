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Народный карантин
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Минобразования Беларуси призывает школьников сажать леса в разгар эпидемии

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  • 31.03.2020, 11:09
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Минобразования Беларуси призывает школьников сажать леса в разгар эпидемии

Белорусские власти категорически игнорируют введение карантинных мер.

Министерство образования в своем Telegram-канале предлагает присоединиться к акции «Лесная неделя», которая проходит в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Цель мероприятия – «привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду».

В сообщении говорится о том, что в акции «активно участвуют школьники, трудовые коллективы, госорганы». Также они отмечают, что «в этом году к ней присоединятся 35-40 тысяч человек».

Напомним, что по официальный данным Минздрава в Беларуси 152 человека, зараженных коронавирусом. Сегодня утром стало известно о смерти Виктора Дашкевича, актера Витебского национального драматического театра имени Якуба Коласа. Власти категорически игнорируют введение карантинных мер.


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