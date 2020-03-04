закрыть
4 марта 2020, среда, 17:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Названы самые гостеприимные страны по мнению экспатов

  • 4.03.2020, 14:19
  • 2,200
Названы самые гостеприимные страны по мнению экспатов

В список попали три государства Европы.

Expat Insider Survey назвал лучшие страны для переезда, пишет 34travel.com. По мнению экспатов, ими оказались Тайвань, Вьетнам и Португалия.

В этот раз в исследовании приняли участие больше 20 тысяч человек из 187 стран. Их просили оценить качество жизни, доступность медицины, профессиональные возможности, удобства жизни с семьей и другие критерии, важные для переезда.

В десятку лучших вошли:

1. Тайвань

2. Вьетнам

3. Португалия

4. Мексика

5. Испания

6. Сингапур

7. Бахрейн

8. Эквадор

9. Малайзия

10. Чехия

В числе самых неблагоприятных оказались Великобритания, Россия, Греция, Италия и другие.

Исследование Expat Insider Survey каждый год проводит международное сообщество экспатов InterNations.


популярное за неделю

Мнение

Запоздалая альтернатива
Запоздалая альтернатива Валерий Карбалевич
Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич