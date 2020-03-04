Названы самые гостеприимные страны по мнению экспатов 4.03.2020, 14:19

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В список попали три государства Европы.

Expat Insider Survey назвал лучшие страны для переезда, пишет 34travel.com. По мнению экспатов, ими оказались Тайвань, Вьетнам и Португалия.

В этот раз в исследовании приняли участие больше 20 тысяч человек из 187 стран. Их просили оценить качество жизни, доступность медицины, профессиональные возможности, удобства жизни с семьей и другие критерии, важные для переезда.

В десятку лучших вошли:

1. Тайвань

2. Вьетнам

3. Португалия

4. Мексика

5. Испания

6. Сингапур

7. Бахрейн

8. Эквадор

9. Малайзия

10. Чехия

В числе самых неблагоприятных оказались Великобритания, Россия, Греция, Италия и другие.

Исследование Expat Insider Survey каждый год проводит международное сообщество экспатов InterNations.