Названы самые гостеприимные страны по мнению экспатов
- 4.03.2020, 14:19
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В список попали три государства Европы.
Expat Insider Survey назвал лучшие страны для переезда, пишет 34travel.com. По мнению экспатов, ими оказались Тайвань, Вьетнам и Португалия.
В этот раз в исследовании приняли участие больше 20 тысяч человек из 187 стран. Их просили оценить качество жизни, доступность медицины, профессиональные возможности, удобства жизни с семьей и другие критерии, важные для переезда.
В десятку лучших вошли:
1. Тайвань
2. Вьетнам
3. Португалия
4. Мексика
5. Испания
6. Сингапур
7. Бахрейн
8. Эквадор
9. Малайзия
10. Чехия
В числе самых неблагоприятных оказались Великобритания, Россия, Греция, Италия и другие.
Исследование Expat Insider Survey каждый год проводит международное сообщество экспатов InterNations.