В Грузии настоящий ажиотаж перед футбольным матчем с Беларусью 4.03.2020, 16:47

За неделю продали 55 тысяч билетов.

В конце марта не только у белорусских футболистов случится исторический момент, пишет "Прессбол".

Или даже два момента — в единственно лучшем случае. К аналогичной истории готовится и наш соперник по полуфиналу — сборная Грузии. Команда из этой страны ровно в той же ситуации, что и белорусы. Она никогда не выступала на топ-турнирах, а потому этот шанс, полученный благодаря давней идеи Мишеля Платини, можно считать чудесным и "одним на миллион". Давайте заглянем на Кавказ и посмотрим, как в Грузии готовятся к этому важнейшему за три десятилетия матчу.

55 тысяч билетов, проданных за считанные дни

Матч Грузия — Беларусь пройдет на "Динамо-Арене" в Тбилиси. Стадион назван в честь известного нападающего тбилисского "Динамо" Бориса Пайчадзе. Грузинская арена — почти ровесница главного стадиона Минска, ее открыли на два года позже, в 1936 году. В 70-е годы "Динамо-Арена" вмещала 78 тысяч зрителей, истории известно, что на одном из матчей собралось даже 100 тысяч болельщиков. Однако после серии реконструкций число посадочных мест было сокращено. Последнее из обновлений датировано 2015 годом — аккурат к матчу за Суперкубок УЕФА.

Сейчас "Динамо-Арена" может одновременно принять 55 тысяч зрителей. И уже понятно, что 26 марта будет биток. 15 февраля в Грузии стартовала продажа билетов на матчи с белорусами. Через два дня любители футбола раскупили половину квитков. А 26 февраля СМИ сообщили о беспрецедентном для Грузии событии — за месяц до игры все билеты проданы.

Правда, ситуация с коронавирусом может внести свои коррективы. Грузинские журналисты опасаются, что власти могут пойти на проведение матча без зрителей, или даже отложить встречу. Но пока это вещи гипотетические. Исходим из другого — в конце марта грузин в мате с белорусами будут гнать больше 50 тысяч болельщиков.

Кипрский "Анортосис" — базовый клуб

Не удивляйтесь, действительно команда из Фамагусты неожиданно и кажется не слишком логично приняла в свои ряды пятерку игроков основного состава сборной Грузии. Нелогичным это видится только на первый взгляд. Если углубиться в тему — все становится на своим места. В прошлом году "Анортосис" принял бывший полузащитник грузинской национальной команды Темури Кецбая. Это уже второе пришествие специалиста в клуб. А если считать его игроцкую карьеру, так вообще третье. В качестве тренера, Кецбая 13 лет назад впервые вывел "Анортосис" в группу Лиги чемпионов — историческое достижение для кипрского футбола. Затем он работал с "Олимпиакосом", АПОЭЛем, "Оренбургом", возглавлял сборную Грузии.

Ладно, хватит истории. Теперь Кецбая в "Анортосисе", и он, как сейчас модно говорить, подставил плечо родной национальной команде. В его клубе постоянную игровую практику получили Торнике Окриашвили, Георги Лория, Муртаз Даушвили и Ника Качарава. В январе в Фамагусту из московского "Спартака" переехал Жано Ананидзе. Полузащитник выступал за "красно-белых" с 2009 года! Но теперь пришло время двигаться дальше. И готовиться к матчам за выход на чемпионат Европы. Жано перешел в "Анортосис", где получает игровую практику и держит себя в тонусе. Команда Кецбая, кстати, делит лидерство в группе лидеров чемпионата Кипра.

А самого Темури называют чуть ли не спасителем грузинского футбола.

Вся Грузия ждет матча со "слабой Беларусью"

Естественно, в публичном пространстве многие высказываются о предстоящем поединке со сборной Беларуси. Канва одна — шанс исторический, упускать его нельзя, выход на Евро станет национальным праздником. Приведем две цитаты. Вот что сказал защитник сборной Грузии и тульского "Арсенала" Гиа Григалава:

"Как только стали известны даты и первый соперник, вся страна ждет этих игр. Как и мы, футболисты. Все понимают, что это, возможно, самые важные для нас матчи. Очень хороший шанс вписать свое имя в историю. Главное — чтобы все были здоровы. Думаю, с остальным проблем не будет — в плане настроя, подготовки.

Понятно, что мечта сыграть на чемпионате Европы сейчас дает особенную мотивацию в работе. Не только мне — всем футболистам сборной. Мы никогда в таких больших турнирах не участвовали, если попадем — будет большой праздник для моей страны. Это станет огромным шагом вперед для всего грузинского футбола. Надеюсь, мы до этого дойдем".

Вот слова бывшего главного тренера сборной Грузии Шота Арвеладзе:

"Конечно, как любой грузинский болельщик, я хочу, чтобы сборная выиграла два матча в Тбилиси. У моего поколения не было такого шанса. Возможно, не будет и следующего. Дай бог, чтобы у нас было хоть тысяча таких возможностей. Но сейчас мы не имеем право упускать этот шанс.

Мне не нравится сборная Беларуси. Она играет не слишком хорошо. В общем, ничего особенного. Да и от команды Косова я не в восторге".

"Все хорошо, но есть проблема..."

Сборная Грузии, в отличие от соперника, специальный подготовительный сбор не проводила. Да и сделать это было, наверное, невозможно — все же костяк команды сплошь состоит из легионеров. А потому футболисты спокойно готовились и продолжают готовиться и получать игровую практику в своих клубах, а наставник национальной команды Владимир Вайсс ездит по Европе и следит за своими подопечными.

В целом, проблем с травмами у грузин нет. Как отмечает пресса, в команде есть по два игрока на каждую позицию. Кроме одной. Проблемное амплуа — правый защитник. На этом фланге наигрывался Отар Какабдзе из "Люцерна", но он получил повреждение и пока тренируется по индивидуальной программе. Больше правых защитников с международным опытом в распоряжении Вайсса нет. Нет до такой степени, что рулевой в нескольких матчах пробовал на этой позиции Джамбула Джигаури — атакующего полузащитника.

Впрочем, в Грузии ситуацию не драматизируют. И отмечают, что сборная готова дать бой. И белорусам, и, возможно, косоварам.