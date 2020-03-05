Британский школьник за несколько дней нарастил число подписчиков в Instagram с 39 до 328 тысяч 1 5.03.2020, 15:56

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А раньше его троллили одноклассники.

13-летний школьник Каллум Мэннинг из города Саут-Шилдс на северо-востоке Англии очень любит читать. Он завел себе "Инстаграм"-аккаунт, где пишет мини-обзоры на прочитанные книги - в том числе, на романы Джейн Остин, Джорджа Оруэлла и Федора Достоевского, а также на сверхпопулярные эпопеи "Гарри Поттер" и "Песнь льда и огня", сообщает BBC.

Несмотря на очевидную безобидность его страницы, ему досталось от одноклассников в новой школе, куда он недавно перешел. Школьники стали травить его в закрытом чате, где Каллум мог лишь читать сообщения, но не участвовать в дискуссии.

На защиту Каллума стала его старшая сестра - в выходные она написала ободряющий твит, после чего мальчику стали слать слова поддержки известные люди, включая авторов, чьи книги юный Мэннинг так любит читать.

"Жалкий чудик"

24-летняя сестра школьника Эллис Ландрет расстроилась, что ее брата затроллили.

"Не могу поверить, какими ужасными бывают дети. Мой младший брат начал в "Инстаграме" рецензировать книги и говорить о них, а дети в его новой школе увидели это и создали групповой чат, где называли его чудиком, открыто глумились над ним, и сделали так, чтобы он мог все это видеть", - печалится Эллис.

Ее твит быстро стал вирусным и привлек внимание букинистов, писателей и книготорговцев.

Книжный магазин Waterstones в соседнем с Саут-Шилдсом Гейтсхеде ответил: "Нам так грустно слышать это! :( Разговор о книгах - отличный способ подружиться и открыть для себя произведения, которые вы, возможно, никогда не прочитали бы! Пожалуйста, скажите своему брату, чтобы он продолжал писать обзоры!"

Магазин также предложил ему бесплатную книгу в следующий раз, когда он будет в городе.

Авторы произведений, в том числе Мэлори Блэкман, Мэтт Хейг и любимая писательница Каллума Кэролайн Кепнес, отправили ему сообщения поддержки и выразили готовность прислать ему экземпляры своих книг для рецензирования. Мальчика также поддержали звезды реалити-шоу Geordie Shore и позвали в головной офис Instagram

Мать Каллума Карла Ландрет сказала, ее сын был очень огорчен, читая сообщения в школьном чате, но слова от известных людей очень ему помогли:

"Благодаря поддержке, он чувствует себя отлично, и теперь эта история может стать предостережением против школьной травли - случай того, кто должен смеяться последним", - замечает Ландрет-старшая.

Каллум описал реакцию знаменитостей как потрясающую и ошеломляющую. "Это странно, но приятно знать, что людям не все равно", - сказал юноша.

"Волнаонлайн-поддержки этого школьника, затравленного одноклассниками из-за симпатии к книгам, показывает, что иногда - хотя бы иногда - добро в соцсетях побеждает. Какая прекрасная, вдохновляющая история!", - пишет врач и писательница Рейчел Кларк.

Писатель Мэтт Хейг предложил отправить школьнику копии его книг с автографом, поскольку его сразу зацепила история мальчика.

Хейг сказал, что помнит времена, когда ему тоже было 13 лет, и он скрывал свою любовь к книгам от школьников, которые насмехались над ним.

"Я думаю, это высветило лучшее и худшее в интернете. Да, всегда будут существовать кибер-тролли, но бывают такие моменты, когда все эти издевательства перекрываются добротой", - резюмировал Хейг.

Между тем, за несколько дней число подписчиков аккаунта Каллума взлетело с 39 человек до 328 тысяч.