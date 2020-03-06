Украинку с видом на жительство в Беларуси заставили заплатить за роддом 4 6.03.2020, 15:21

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История, которая полностью опровергает слова Лукашенко об украинцах в нашей стране.

Виктория Алексикова переехала в город Иваново из Донбасса в 2014 году, пишет «Салiдарнасць».

— Сначала мы с моим парнем не хотели спешить со свадьбой, — вспоминает Виктория. — Но мне надо было оформлять документы, прописываться, и нам сказали, что чужого человека просто так прописать нельзя: пока не покажете свидетельство о регистрации брака — не пропишем. Пришлось быстро расписываться.

Молодые жили у родителей мужа. Виктория не сразу смогла найти работу.

— Куда бы я ни обращалась, когда видели, что у меня вид на жительство, шугались почему-то, отдавали документы и говорили: «Мы вам позвоним». Не хотели связываться, наверное. Мне повезло, меня взяли на работу поваром в школу. Директор — украинец — решил помочь. Через два года устроилась на работу в кафе. Оттуда же ушла в декрет.

На сроке 39 недель гинеколог из женской консультации направила Викторию в роддом.

— Заведующий роддома посмотрел и сказал, что у меня все хорошо. Если ничего не беспокоит, езжай домой, потому что роды у тебя будут платные, а чтобы не лежать просто так и платить за это, посоветовал врач. Он предложил приехать по «скорой», когда начнутся роды.

Виктория так и сделала — 8 февраля поступила в роддом экстренно. За роды ей платить не пришлось, как и за первые сутки после родов.

— 9 февраля мне принесли договор и сказали: подписывайте, что согласны платить. Я спросила у старшей медсестры, что будет, если не подпишу, она ответила, что вам придется покинуть роддом.

У новорожденного Богдана была сыпь, и мама не могла его бросить одного в больнице. Пришлось подписать договор.

Виктория добавляет, что врачи в больнице удивлялись: «У вас муж-белорус, вид на жительство. Почему вы должны платить?»

За пять суток в роддоме Виктории выставили счет — 131 рубль 99 копеек.

Отметим, что в палате после родов она была не одна.

— При выписке меня попросили предъявить чек об оплате. Может, и не выписали бы, если бы не оплатила, — говорит Виктория.

За послеродовый осмотр в женской консультации она заплатила 13 рублей.

— В больничной кассе мне сказали: халява кончилась, надо платить. Пока не получу гражданство — все медицинские услуги для меня платные. Не платила я только первый год после переезда в Беларусь: делали скидку, потому что приехала из зоны АТО. А потом все медосмотры были платными. Слышала, что россияне с видом на жительство не платят за медобслуживание.

Виктория и ее муж обратились за консультацией к руководителю организации «Правовая помощь населению» Олегу Волчеку.

— С Викторией был незаконно заключен договор на платные услуги, поскольку она имеет вид на жительство, является членом семьи белоруса, платила налоги в ФСЗН. Единственное право, которого она лишена в Беларуси, — участие в выборах, — пояснил Олег Волчек.

По словам правозащитника, ни больница, ни местная прокуратура в ответах на обращения не ссылаются на нормативные акты, почему Виктория должна платить за пребывание в роддоме.

— Мы направили жалобу в областную прокуратуру, поскольку это дискриминация граждан, имеющих вид на жительство, — считает Волчек. — Виктории должны вернуть деньги и принести извинения. Добиваемся того, чтобы эта практика не сказалась на других людях, которые переехали в Беларусь из Казахстана, России, Украины, Литвы.

Напомним, в октябре прошлого года Александр Лукашенко, выступая на международной конференции, заявлял о том, что у беженцев из Донбасса равный статус с гражданами Беларуси:

История Виктории — лучшая иллюстрация того, какой статус в нашей стране на самом деле имеют люди, приехавшие из Донбасса.