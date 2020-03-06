NASA показало самую детальную панораму Марса 4 6.03.2020, 18:03

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Там классно.

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса из всех когда-либо сделанных, пишет meduza.io. Панорама состоит из более 1200 снимков, ее разрешение составляет 1,8 миллиарда пикселей. На фотографии запечатлена область Глен Торридон, расположенная на склоне горы Шарп. Панораму сделал марсоход Curiosity, снимавший поверхность планеты с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.

А вот та же панорама, но в формате видео — с комментариями ученого NASA.