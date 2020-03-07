«Спасаем страну»: бобруйская фабрика шьет миллион масок от коронавируса 4 7.03.2020, 9:49

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Фото: Belsat.eu

Швей вызывают на работу перед 8 марта.

В Бобруйске более тысячи человек задействованы в пошиве марлевых повязок. В феврале пошили 400 тысяч единиц, сейчас производство увеличили вдвое. Изготовление одежды полностью прекратили, швей вызывают на работу перед 8 марта, сообщает «Белсат».

На пошив одной маски – около минуты

После новости о том, что в Беларуси зарегистрирован коронавирус «SARS-CoV-2», медицинские маски у нас становятся чуть ли не товаром повседневного спроса. По крайней мере, такое впечатление создается, когда видишь в аптеках таблички с надписями «масок нет», а «Беллегпром» заявляет о перепрофилировании 15 предприятий для пошива медицинских изделий – чтобы удовлетворить спрос.

Ежедневно эти предприятия будут шить по 550 тысяч масок. Как сообщает концерн на своем официальном сайте, на 5-го марта заказчикам уже поставили около 1,2 млн марлевых повязок.

Одной из первых шить маски начала бобруйская фабрика «Славянка» по заказу от «Белмедтехники». На эту работу сразу перевели два цеха – это чуть более 200 работниц. Они в феврале пошили 400 тысяч масок. Теперь же выпуск продукции увеличен в два раза, в пошиве задействованы все сотрудники предприятия.

Belsat.eu пообщался со швеей Надеждой, которая уже много лет работает на «Славянке». Женщина рассказала, что сейчас нагрузка очень значительная, и, очевидно, будет еще большей, так как «поступил новый заказ на миллион масок». Марлевые повязки делаются довольно быстро – на пошив одной требуется около минуты. Как рассказала Надежда, за день бригада из трех человек изготавливает 700 масок. Но объемы производства серьезные, и все увеличиваются, поэтому людей вызывают на работу в выходные, даже накануне 8-го марта.

«Было собрание позавчера, и нам сообщили, что уже точно будем работать 7-го марта. Чтобы шить маски, нас освобождают от основной работы – пошива одежды», – рассказала Надежда.

Работники говорят, что, скорее всего, это не последний заказ, и шить маски «Славянка» будет весь март и продолжит в апреле.

Фото: Belsat.eu

За день – до 80 тысяч масок

То, что фабрика, на которой большинство персонала – женщины, будет работать накануне 8-го марта, подтвердила и начальник производственного отдела Ирина Иваненко.

«Ситуация в стране очень напряженная, и приходится жертвовать праздником, должны работать, потому что нужно спасать страну», – рассказала женщина.

Ирина Иваненко отметила, что если еще в начале февраля спрос на маски был минимальным, то буквально неделю назад увеличился настолько, что возникла необходимость работать и в выходные. Последний раз на фабрике такое было в 2009-м году, когда была эпидемия свиного гриппа.

«Заказы поступают ежедневно – звонки минимум от 30 организаций, и мы всем регулярно отгружаем какую-то часть, ежедневно – от 70 до 80 тысяч масок различным организациям, все, что успеваем сшить за сутки. На складе ничего не остается», – рассказала начальник отдела.

На сегодняшний день, по словам Ирины Иваненко, фабрика уже пошила миллион масок, «но спрос настолько высок, что это количество ушло незамеченным».

Фото: Belsat.eu

Ирина Иваненко говорит, что на сегодняшний день трудно прогнозировать, что фабрика будет делать завтра, так как «пока такой ажиотажный спрос, никаких планов об окончании производства нет».

«На данный момент прекращены абсолютно все потоки по пошиву одежды, чтобы выпускать маски, потому что ситуация слишком напряженная, и это гораздо важнее сейчас. Все предприятие занимается масками. Швей более 500 у нас, но мы все помогаем, работает вся фабрика, все сотрудники, а это – более тысячи человек», – говорит начальник производственного отдела.

Заказывают маски у «Славянки» государственные фармацевтические фирмы «Фармация» и «Медтехника», а также частные сети. Приобрести изделия можно также и в фирменном магазине «Славянки» в Бобруйске. Стоимость одной маски в аптеках Бобруйска – Br 1,26, в фирменном магазине фабрики – Br 1,07. Провизоры и продавцы в один голос говорят, что сегодня маски – один из основных товаров, о котором спрашивают и который покупают.

Фото: Belsat.eu

О белорусских повязках «Беллегпром» говорит на своем сайте, что они – очень экологичны, так как «производятся из хлопка, четырехслойные, многократные, их можно стерилизовать. Такой материал легко утилизировать без вреда природе».