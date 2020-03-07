Сколько стоили бы автомобили СССР на нынешние деньги 18 7.03.2020, 12:01

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Интересные подсчеты.

Многие из тех, кто жил еще при СССР, помнят, сколько стоили автомобили в эпоху застоя. Да и в целом в интернете можно найти статьи с указанием цен на машины в Советском Союзе.

Однако говорит ли что-то современному человеку сумма, скажем, в 5000 рублей? Маловероятно. Поэтому OBOZREVATEL решил посчитать, сколько "автомобильные достижения" Советского Союза стоили бы в современных деньгах.

Украинское издание переводит во время подсчетов полученные суммы в доллары, поэтому почитать их материал будет интересно и белорусской аудитории.

Как считаем?

Существует два пути "выхода" на современные цены советских авто. Первый из них – примерный курс гривны к советскому рублю в 60-х – первой половине 80-х годов. За основу мы взяли среднюю зарплату в современной Украине (11000–13000 грн/500 долларов) и Советском Союзе в период застоя (120-140 рублей), а также цены на основные продукты питания и товары первой необходимости сейчас и тогда Например, килограмм вареной колбасы стоит/стоил 180-220 грн и 2,2 рубля (в СССР) соответственно, буханка хлеба – 12-18 грн и 0,16 рублей (в СССР) соответственно. В итоге, получилось соотношение гривны к советскому рублю – примерно 100:1. Таким образом, чтобы получить (примерную!) среднюю стоимость советского автомобиля по состоянию на сегодня, нужно умножить его стоимость в рублях на сто.

Второй путь (исходя из покупательской способности населения) – путем подсчета количества средних зарплат в Украине, которое необходимо было бы потратить на покупку того или иного авто сегодня, исходя из его стоимости в советских рублях. Здесь расчет по такой формуле: количество средних советских зарплат, которое требовалось откладывать на покупку определенного авто, умножаем на размер средней украинской зарплаты сегодня (а это, напомним, около 500 долларов). И, таким образом, получаем современную цену советского автомобиля.

Кроме гривни, далее в статье стоимость автомобилей будет также приведена в долларах (по курсу 25). Что же касается самих автомобилей, для примера мы взяли самые популярные модели: ЗАЗ-968 Запорожец, Москвич-412, ВАЗ-21011, ВАЗ-2103 и ГАЗ-24 Волга.

Так сколько же стоят?

ЗАЗ-968 Запорожец

ЗАЗ-968М

В середине 1970-х ЗАЗ стоил 3500 рублей, а с 1979-го – 5000 рублей. Если брать среднюю сумму в 4000 рублей, то на покупку этого авто советскому человеку требовалось откладывать почти 31 зарплату. Таким образом, сейчас бы 968-й стоил:

400 000 грн ($16 000), если исходить из формулы 100:1;

387 500 грн ($15 500), если исходить из количества необходимых средних зарплат на покупку.

Москвич-412

Москвич-412

Москвич стоил 5000 рублей, то есть на него требовалось 38 зарплат. Таким образом, сейчас бы его стоимость составила:

500 000 грн ($20 000) по первой формуле;

475 000 грн ($19 000) по второй формуле.

ВАЗ-21011

ВАЗ-21011

"Копейка" обходилась в СССР в 6000 рублей, что равнялось 46 средним зарплатам. На выходе имеем:

600 000 грн ($24 000) по первой формуле;

575 000 грн ($23 000) по второй;

ВАЗ-2103

ВАЗ-2103

А вот "Тройку" продавали за 7500 рублей – эквивалент 57 зарплатам. Это значит, что сегодня ее пришлось покупать за:

750 000 грн ($30 000) по первому расчету;

712 500 грн ($28 500) по второму.

ГАЗ-24 Волга

ГАЗ-24 Волга

Наконец, переходим к автомобилю мечты советского гражданина – ГАЗ-24 Волга. Цены на этот автомобиль часто "прыгали", но в среднем он стоил 10 000 рублей, из чего следует вывод, что на его покупку требовалось 77 зарплат. На сегодняшний день он обошелся бы в:

1 000 000 грн ($40 000), если брать первую методику расчета;

962 500 грн ($38 500), если исходить из второй методики.

Вывод

Из всего можно сделать вывод, что советские автомобили, несмотря на свою простоту (даже по меркам того времени), стоили недешево. Сегодня "Запорожец" стоил бы как новый Renault Duster, а ГАЗ-24 "Волга" – как Toyota Camry в полном "фарше". Но не менее поражает и тот факт, сколько в СССР приходилось откладывать деньги на покупку автомобиля...