Мархель назвал 35 футболистов, которые будут готовиться к матчу с Грузией 9.03.2020, 19:05

иллюстрационное Фото: Reuters

Матч с Грузией пройдет в Тбилиси 26 марта.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с расширенным списком игроков, вызванных на матч плей-офф квалификации EURO'2020 против команды Грузии.

Расширенный состав национальной команды включает 35 футболиста:

Вратари: Александр Гутор (Шахтер), Павел Павлюченко (Динамо-Брест), Егор Хаткевич (Ислочь), Антон Чичкан (БАТЭ).

Защитники: Александр Мартынович (Краснодар, Россия), Денис Поляков, Николай Золотов (оба — Урал, Россия), Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — Шахтер), Никита Наумов (Жетысу, Казахстан), Александр Павловец (Динамо-Брест), Максим Швецов (Динамо-Минск), Сергей Карпович (Ислочь).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все — Динамо-Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Дмитрий Бага (все — БАТЭ), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — Астана, Казахстан), Никита Корзун (Вилафранкенеше, Португалия, Д2), Юрий Ковалев (Арсенал, Россия) Иван Бахар, Владислав Климович (оба — Динамо-Минск), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба — Шахтер).

Нападающие: Максим Скавыш, Антон Сарока (БАТЭ), Денис Лаптев (Динамо-Брест), Виталий Лисакович (Шахтер), Илья Шкурин (ЦСКА, Россия).

Окончательный список из 23 футболистов определится 23 марта.

Сбор главной команды страны продлится с 21 по 31 марта, передает пресс-служба БФФ. Наша дружина разместится в техническом центре федерации и будет тренироваться на комплексе футбольных полей БФФ. 25 марта сборная Беларуси вылетит в Грузию, где 26 марта проведет матч плей-офф квалификации чемпионата Европы-2020. Противостояние с Грузией на национальном стадионе "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе" в Тбилиси начнется в 20.00 по белорусскому времени.