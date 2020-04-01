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Что будет с курсами валют в Беларуси в апреле

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  • 1.04.2020, 8:40
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Что будет с курсами валют в Беларуси в апреле

Мнение экспертов.

Валютный рынок в марте бурлил. Доллар и евро за месяц выросли больше чем на 16% по отношению к белорусскому рублю. Российский рубль слегка просел — без малого на 2,5%. И если в первой половине месяца колебания курсов были отражением шторма на внешних рынках, то во второй стал падать именно белорусский рубль, отмечают эксперты.

Портал tut.by спросил у экспертов, что, по их мнению, будет с курсами валют в апреле.

«Динамика валют будет скромнее, но тенденция на рост доллара и евро сохранится»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб говорит, что март на рынке валют был достаточно бурным.

— Связано это было и с разрастающейся пандемией коронавируса, и с надвигающимся неизбежным мировым экономическим кризисом, и с падением цен на нефть, — перечисляет эксперт. — Если говорить о нефти, то баррель марки Brent за март подешевел с 50 долларов до 28. У пары евро/доллар внутри месяца была очень активная и широкая динамика и вверх, и вниз, но по итогам марта пара изменилась слабо — выросла с 1,1020 до 1,1060, или на 0,4%.

Зато, как говорит эксперт, на фоне падения нефти было весьма заметно падение российского рубля. Доллар за месяц в России подорожал с 67,0 до 79,8 российского рубля, или на 19,1%. Евро подорожал с 73,9 до 88,3 российского рубля, или на 19,6%.

— Из-за такой динамики российского рубля очевидно, что у нас доллар и евро подорожали, а сам российский рубль подешевел. Доллар за месяц вырос на 16,22%, евро — на 16,69%, а российский рубль снизился на 2,41%. В результате валютная корзина выросла за месяц на 6,58%, что означает не просто реакцию белорусского рубля на колебания на внешних рынках, а снижение самого белорусского рубля, — поясняет Вадим Иосуб. — Если говорить о наступающем месяце, то, я думаю, динамика валют будет скромнее, хотя тенденция на рост доллара и евро с одновременным снижением российского рубля сохранится.

По прогнозам аналитика, доллар может подорожать до 2,65 белорусского рубля, евро — до 2,94 рубля, а российский рубль может незначительно снизиться до 3,23 белорусского рубля за 100 российских.

— В основе этого будет лежать, во-первых, продолжение снижения российского рубля к иностранным валютам, во-вторых, сложности в самой белорусской экономике, — говорит эксперт.

«Темпы роста доллара и евро будут зависеть от темпов развития пандемии»

Директор компании «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин говорит, что все произошедшее на валютном рынке в марте было вполне ожидаемым.

— Белорусский рубль снизился как к евро, так и к доллару, потому что наша валюта относится к валюте развивающихся стран. В период кризисов, будь то экономический, политический или, как сейчас, экономический из-за пандемии коронавируса, валюты развивающихся стран и сырьевые валюты, такие как российский рубль, традиционно падают против валют крупных экономик мира — доллара и евро. Здесь картина классическая, — отмечает эксперт. — Мы очень сильно привязаны к ценам на сырье: нефть, калийные удобрения, — а спрос на это снижается из-за падения экономики — предприятия работают на гораздо меньших оборотах. Меньше грузоперевозок, авиасообщение нарушено, естественно, что сырья нужно меньше.

По мнению Александра Сабодина, тенденции относительно доллара и евро сохранятся.

— Темпы роста будут зависеть от темпов развития пандемии. Динамика курсов доллара и евро будет ее повторять. Если никаких всплесков не будет, то темпы падения белорусского рубля к доллару и евро сохранятся. Доллар может подняться до 2,8 рубля, а евро — до 3 рублей.

Если вдруг пандемия ускорит свое развитие, то мы увидим ускорение падения белорусского рубля, прогнозирует эксперт. По его мнению, доллар может протестировать отметку 3 рубля, а евро — 3,3. А если темпы распространения коронавируса начнут снижаться, то динамика снижения белорусского рубля относительно доллара и евро сохранится, но замедлится. Доллар может закрепиться на отметке 2,6−2,7 рубля, а евро остаться на прежнем уровне, считает эксперт.

Поведение российского рубля, по его словам, зависит от цен на нефть. Если они пойдут вверх, то российский рубль начнет укрепляться.

— Но я не ожидаю роста стоимости нефти. Поэтому коридор значений на апрель 3,1−3,4 рубля за 100 российских, — прогнозирует Александр Сабодин. — Здесь очень много «если». Мы не знаем самого главного фактора — скорости распространения коронавируса. Это черная лошадка. Как он себя поведет, можно только догадываться.


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