В Украине успешно испытали ракету, которая способна поражать цель на расстоянии 120 километров 3 1.04.2020, 15:53

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Видеофакт.

В Украине провели успешные испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км. Как сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, испытания прошли 30–31 марта на полигоне в Одесской области. Ракета создается предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу производства. "Реактивная система залпового огня с ракетами "Ольха-М" станет мощным вооружением Сухопутных войск ВСУ", – отметили в ведомстве. Видео испытаний опубликовал в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает "Гордон".

"Ольха-М" является модернизированной версией реактивной системы залпового огня "Ольха" с дальностью поражения до 70 км. "Ольха" была принята на вооружение в 2018 году.