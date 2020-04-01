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В Украине успешно испытали ракету, которая способна поражать цель на расстоянии 120 километров

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  • 1.04.2020, 15:53
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В Украине успешно испытали ракету, которая способна поражать цель на расстоянии 120 километров

Видеофакт.

В Украине провели успешные испытания ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км. Как сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, испытания прошли 30–31 марта на полигоне в Одесской области. Ракета создается предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу производства. "Реактивная система залпового огня с ракетами "Ольха-М" станет мощным вооружением Сухопутных войск ВСУ", – отметили в ведомстве. Видео испытаний опубликовал в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает "Гордон".

"Ольха-М" является модернизированной версией реактивной системы залпового огня "Ольха" с дальностью поражения до 70 км. "Ольха" была принята на вооружение в 2018 году.


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