Больная коронавирусом спортсменка: Врачи убегали от меня, как от чумы 9 10.04.2020, 8:16

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Анастасия Халлиулина

Фотo: Rolf Simeon / Alamy

Рассказ российской биатлонистки.

Российская биатлонистка Анастасия Халлиулина предполагает, что заразилась коронавирусом в московском аэропорту. Об этом спортсменка рассказала на своей страничке в соцсети «Инстаграм», сообщает издание 4vsar.ru.

Спортсменка прибыла из Москвы в аэропорт Гагарин рейсом SU 1356 в 7.25 утра. Она ушла на самоизоляцию и проинформировала о своем состоянии врачей

Анастасия рассказала, что сначала находилась на соревнованиях в Австрии, а потом возвращалась домой через Москву.

«Я летела домой через Москву, и мне пришлось долгое время находиться в аэропорту. Как мне кажется, там я и подхватила вирус. Дома, спустя несколько дней, у меня вечерами начала подниматься температура до 37-37.1 градусов, была слабость и головная боль, позже появился насморк. В целом почти ничем не отличалось от обычной простуды. В моем случае была только одна странность, на пару дней у меня почти полностью пропали обоняние и вкус», - вспоминает Халлиулина.

Спортсменка пишет, что сообщала о своем самочувствии в поликлинику, но «врачи приходили на минуту и убегали, как от чумы».

«Тем временем заведующая пыталась всеми силами отправить меня в больничку, чтобы ответственность была уже не на них, как видите, у нее получилось», - добавила девушка.

Пока она ждала результаты, самочувствие улучшилось, температура спала, но ее все равно отправили в медучреждение, не дожидаясь результатов.

«Более того, у врача, который за мной наблюдает, также не оказалось их (анализов – ред). На мои звонки мне хамовато отвечали, на мои вопросы о результатах, можно сказать, посылали, на вопросы, на каком основании нас сюда положили, получала невнятные ответы. Первый анализ оказался «сомнительным», больше никаких объяснений», - сообщила Анастасия.

Положительным оказался результат второго анализа, который у нее взяли уже в больнице.

«И так без симптомов меня изолировали на 2 недели, хотя многих оставляют на дому, кто болеет в легкой форме. Лечение давно прекратили, оставили противовирусное и хлоргексидин. Но просто так уже отсюда не отпускают, вот взяли два анализа, и, как будет известно, что они отрицательные, меня отпустят», - заключила свой рассказ биатлонистка.

Стоит отметить, что в Беларуси до сих пор не введены меры карантинного характера. Проходят репетиции парада с участием большого количества военных, массовые спортивные и культурные мероприятия.