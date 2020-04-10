закрыть
10 апреля 2020, пятница, 11:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

«Соседка по палате кашляла так сильно, что казалось, сейчас сломается»

  • 10.04.2020, 11:06
  • 1,181
«Соседка по палате кашляла так сильно, что казалось, сейчас сломается»
Дарья Рублевская

Белоруска попала в больницу и там стала контактом первого уровня по коронавирусу.

Дарья Рублевская cейчас находится в минском кожно-венерологическом диспансере, который перепрофилировали для пациентов с коронавирусом и контактов на разных уровнях, передает «Радыё Свабода».

«В приемном покое сказали, что за ночь поступило 300 человек»

«Я придерживалась социальной изоляции, для меня это было важно, потому что я социально ответственная, - начинает Дарья. - В тот день, когда я вызвала скорую помощь, я находилась в самоизоляции в течение 16 дней и выходила из дома только за продуктами, и однажды съездила в университет на контроль своей дипломной работы».

Но в какой-то момент Дарья начала чувствовать боль в груди, у нее начался сухой кашель и жар.

«Я не могла сделать глубокий вдох, - говорит девушка. - Я позвонила 103, начала рассказывать, спросила, что мне делать. У меня также был контакт с отцом-дальнобойщиком, он был в Украине. Хотя мой отец чувствовал себя хорошо и сейчас тоже. В скорой мне сказали, что за мной уже отправили бригаду. Я начала собирать вещи».

Дарья была доставлена в кожно-венерологический диспансер. Она говорит, что в приемный покой можно попасть только по одному человека, а все доктора там ходят в спецодежде.

«Но дежурным врачом был такой мужчина в приспущенной маске, в обычном халате, он начал говорить, что «коронавирус - это распиаренная вещь, и что все это мы уже переживали», - вспоминает Дарья. – А минуту до этого в приемной сказали, что за ночь поступило 300 человек».

Дарью распределили в шестиместный бокс на две палаты. Она была в палате для четырех человек. Говорит, что первый тест взяли сразу, но результатов она так и не узнала. В больнице их успокаивали, что если бы результат был положительным, ей бы обязательно сказали.

«Она кашляла так сильно, что казалось, сейчас сломается»

Дарья говорит, что сотрудники в этом отделении их «сильно сторонились». «С одной стороны, это понятно, но доходит до того, что ты уже сомневаешься, человек ли ты», - говорит девушка. Но больше всего она недовольна тем, как заселяют пациентов в условиях эпидемии.

«С нами лежала пожилая женщина, и она сильно кашляла на всех, хотя мы просили ее прикрываться и надеть маску, но она этого не делала, - говорит Дарья. - У нее всегда была сухость в горле и высокая температура. Она кашляла так, что казалось, что сейчас сломается».

Через два дня выяснилось, что у этой женщины был коронавирус. Это стало известно ночью, и женщину забрали из палаты.

«Но медсестры и персонал ничего не сказали: «Девочки, подождите». Кровать этой женщины с ее постельным бельем, все это оставалось с нами несколько часов, - волнуется Дарья. - И мы пробыли с зараженным человеком двое суток рядом, нам не давали антисептиков, один раз была проведена влажная уборка. Вероятность того, что мы от нее заразились, довольно высока. Я лежала от нее через кровать, но женщина, которая лежала рядом с ней, очень волнуется».

В ту же ночь палату Дарьи, кроме зараженной женщины, перевели на другой этаж.

«Теперь мы все ждем второго теста, который должны сделать на 7-й день после контакта с этой женщиной. Если результаты отрицательные, то нас отправят домой под надзором поликлиники под расписку о самоизоляции», - говорит Дарья.

«А масок нам вообще не выдают»

Практика, когда пациентов с яркими симптомами кладут вместе с теми, у кого есть слабые симптомы, такие как у Дарьи, или вообще с «контактами», кажется Дарье неприемлемой.

«Мне также неясно, когда молодых людей и людей из зоны риска размещают вместе с разными симптомами, - объясняет она. – Все-таки у нашей 64-летней соседки были гораздо более выраженные симптомы».

Так пациенты могут попасть на карантин или хуже, подхватить коронавирус, находясь в больнице, говорит Дарья.

«Когда мы переселили на другой этаж, с нами вместе переходила палата парней, - рассказывает она. - И с ними жил дедушка, у которого нашли коронавирус. Таким образом, эти парни стали контактами первого уровня. Но на этом их история не закончилась, так как уже после переселения с ними лежал еще один дедушка. И у того тоже нашли вирус, и для них начался новый отсчет этих 7 дней».

На другом этаже отношение персонала Дарью устраивает. Но ей все еще не нравится состояние неизвестного. И то, что в самой палате нет масок, антисептиков и даже питьевой воды.

«Недостаток ситуации в том, что с нами не хотели говорить. Три дня мы не понимали, что с нами происходит, - говорит Дарья Рублевская. - Нам не давали питьевую воду, говорили, чтобы передавали в передачах. А масок нам вообще не выдают. Когда мы попросили, сказали, что у нас ничего для вас нет. Мы должны сами приобретать антисептики, дезинфицирующие средства, потому что мы понимаем, что мы являемся возможными носителями этого вируса и можем заражать друг друга».

В пятницу, 10 апреля, Дарья рассказала, что с ней происходило в последние дни.

«Нас уже три дня не слушала врач, так как у нас нет жалоб на состояние. Но они продолжают давать те же лекарства. Например, мне дают сильные антибиотики и таблетки от кашля, хотя у меня нет кашля, - говорит Дарья. - Еще одна очень странная вещь: оказалось, что результатов наших первых тестов нет. Вчера доктор сказал, что их еще нет и она найдет нас. Но телефонные звонки в лабораторию показали, что наши тесты даже не были зарегистрированы».


популярное за неделю

Мнение

Убийственная трусость
Убийственная трусость Наталья Радина
Паника как признак разума
Паника как признак разума Андрей Санников
Хам
Хам Дмитрий Растаев
Время кризисных управляющих снова пришло
Время кризисных управляющих снова пришло Леонид Невзлин